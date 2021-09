AA Gent-manager Louwagie plant stappen als arbitrale beïnvloeding bewezen wordt: “Beslissingen Delferière hebben ons miljoenen gekost”

Belgisch voetbalDrie jaar nadat het voetbalschandaal ‘Operatie Zero’ in ons land losbarstte, worden er nu nieuwe details naar buiten gebracht . Zo zou scheidsrechter Sébastien Delferière Charleroi-AA Gent (2-1) in 2017 beïnvloed hebben. Michel Louwagie herinnert zich de wedstrijd nog levendig. “Schandalig”, vond hij het hoe de Buffalo’s twee zuivere penalty’s ontzegd werd. Als er nu bewijzen van beïnvloeding komen, plant Gent verdere stappen. “Ik heb toen al gezegd dat het moedwillig was.”

Flashback naar Charleroi - AA Gent op 27 oktober 2017 (zie beelden boven). Het wedstrijdverloop pleit niet voor Delferière. De ref weigert die avond tot twee keer toe een penalty te fluiten tégen Charleroi, hoewel de VAR daarop aanstuurt. Al vroeg in de match begaat Charleroi-verdediger Dessoleil een haakfout op Gent-speler Kubo. Delferière bekijkt de videobeelden, maar wuift een mogelijke penalty weg. In blessuretijd volgt zo mogelijk een nog meer flagrante arbitrale fout: Baby raakt de bal duidelijk met de arm die niet tegen het lichaam hangt. Delferière laat doorspelen en gaat niet in op een interventie van de VAR. Delferière gaat nu zelfs niet naar het scherm kijken.

De nederlaag van Gent zindert hevig na in de catacomben van het Stade de Pays. Een woedende Louwagie gaat verhaal halen bij de scheidsrechters en assistenten. Aan de pers verklaart de manager: “Baby sloeg als een volleerd volleyballer de bal weg. Als Delferière het niet gezien heeft, tot daaraan toe. Maar de videoref kan dat toch niet ontgaan zijn?” Ook voorzitter Ivan De Witte voelt zich bestolen: “Zoals het nu gebeurt, zorgt de VAR voor meer verwarring en zouden ze het beter afschaffen.” Toenmalig Genttrainer Yves Vanderhaeghe vindt dat de grootste fouten gebeuren in wedstrijden met een videoref. “Zijn de scheidsrechters dan minder scherp?”

Moedwillig

De wedstrijd doet nóg meer de wenkbrauwen fronsen na het nieuws dat vandaag naar buiten kwam: volgens een RTBF-documentaire – die morgenavond wordt uitgezonden – trad ref Sébastien Delferière op als een soort ‘makelaar’ van Charleroi-coach Felice Mazzu. Geconfronteerd met het nieuws maakt Louwagie zich kwaad. “Ik ben toen meteen na de match naar binnen gelopen. Ik heb aan scheidsrechter Delferière gezegd dat zijn beslissingen schandalig en onaanvaardbaar waren. Bij die tweede strafschopfase is hij moedwillig niet naar de beelden gaan kijken toen de VAR hem dat vroeg. Dat heb ik hem ook gezegd.”

Op de receptie na de match ontmoette Louwagie David Delferière en Gérard Linard. De eerste is de vader van scheidsrechter Sébastien. Hij zat in het verleden in het Uitvoerend Comité van de voetbalbond en was daar een tijd verantwoordelijk voor personeelszaken. Tot op de dag van vandaag is David Delferière voorzitter van de Franstalige amateurvleugel van de voetbalbond, ACFF. Gérard Linard was destijds voorzitter van de voetbalbond. “Toen ik ook hen zei dat het onaanvaardbaar was, kreeg ik als reactie dat mijn uitspraken totaal ongepast waren”, aldus Louwagie.

Grote gevolgen

De 2-1-nederlaag in Charleroi had voor AA Gent gevolgen bij de eindafrekening. Aan het einde van de reguliere competitie werd Charleroi derde met 51 punten, voor Gent met 50. En aan het einde van de play-offs was Anderlecht derde met 40 punten, voor Gent met 39. “Zelfs met een punt in die bewuste wedstrijd in Charleroi waren wij met één punt meer naar de play-offs gegaan. Dat ene punt had ons op het einde voor Anderlecht gebracht (Gent had een beter doelsaldo dan paars-wit, red.). Met de derde plaats waren we rechtstreeks Europa ingegaan. De beslissingen van Delferière hebben ons miljoenen gekost.”

Louwagie vindt het spijtig jaren later te moeten vaststellen dat hij het bij het rechte eind had. “Ik heb toen al gezegd dat het moedwillig was”, beklemtoont hij. “Wat nu naar buiten komt, willen we eerst zwart op wit zien. Maar áls dat komt, dan gaan we het daar niet bij laten.”

