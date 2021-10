AA Gent mag omhoog kijken na topweek: Buffalo's plots op 3 punten van play-off 1

Hein Vanhaezebrouck toonde zijn klasse in Genk: hij had net zo goed kunnen gloriëren na de 0-3 bij een rechtstreekse concurrent voor Europees voetbal, maar hij zette tijdens de persconferentie na de match vooral zijn collega John van den Brom uit de wind. Wat niet wegneemt dat de coach van AA Gent alleen maar tevreden kan zijn om wat zijn team - zonder Owusu, Odjidja, Chakvetadze en Castro-Montes in de basiself - neerzette.

"Ik ben heel verheugd", aldus Vanhaezebrouck. "Gezien de resultaten in de andere wedstrijden, wisten we dat we een enorme sprong konden maken in het klassement. We hadden een lange achtervolging verwacht en niet dat we in oktober al op drie punten van plaats vier zouden komen. We staan nog altijd nergens, zondag wacht leider Union. Maar dit doet deugd."

Gent begon vrank en vrij in Genk - dat doet het altijd. "We hadden toen al kansen, maar daarna heeft Genk ons in de problemen gebracht. Maar dan pakten we uit met een ongelooflijk goeie counter tussen mijn twee wingers." De manier waarop Nurio en Samoise - de jonge Gentenaar maakte pas zijn tweede competititiegoal - die uitspeelden, was effectief knap. "Zo gingen we met een boost de kleedkamer in", aldus Vanhaezebrouck. "Maar toch had ik veel aan te merken in de kleedkamer. Dat werd opgepikt na de rust."

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © Photo News

Depoitre steeds beter

En of: een alweer alomtegenwoordige Bezus zette - tot twee keer toe - een strafschop om die hij zelf afdwong. "De 0-3 komt er na een fantastische omschakeling", zag Vanhaezebrouck. Depoitre speelde buitenkant voet Tissoudali aan, die knap en koelbloedig afwerkte. Na een lange periode vol blessureleed wordt Depoitre week na week beter. Hij weegt op een defensie, voetbalt met overzicht én is weer in staat om drie wedstrijden op één week af te werken. Enkel de afwerking kan nog beter.

AA Gent pakte in Genk niet alleen zijn eerste uitzege van het seizoen, het incasseerde in zijn laatste negen wedstrijden ook amper vier tegengoals. Drie daarvan volgden uit een strafschop. Vanhaezebrouck hamert al maanden op meer defensieve stabiliteit en lijkt die nu ook te krijgen. AA Gent mag omhoog kijken. (RN)

Volledig scherm © Photo News

