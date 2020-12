AA Gent maakt werk van opvolging Michel Louwagie

Met het oog op de toekomst enkele verschuivingen in de Ghelamco Arena. Om Michel Louwagie (64) te ontlasten, neemt Sébastien Ronse met ingang van 1 januari 2021 de functie van COO (Chief Operations Officer) waar. Hij zal een deel van het operationele, dagdagelijkse beheer van de club voor zijn rekening nemen. Louwagie blijft wel CEO van de Buffalo’s. Ronse was voorheen reeds actief binnen de club als juridisch en administratief raadgever.

Verder werd met Wouter Georges ook meteen een nieuwe administratief verantwoordelijke in huis gehaald. Wouter Georges was 21 jaar lang secretaris-generaal van de Belgische zwembond, waarvan Louwagie tussen 1998 en 2018 voorzitter was. Georges zal na afronding van zijn werkzaamheden bij de Belgische zwembond voltijds zijn taken opnemen bij AA Gent.