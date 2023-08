AA Gent maakt dankzij Orban en Cuypers brandhout van Pogon: “We hebben een ongelooflijke weelde”

Als een hattrick scoren ‘business as usual’ wordt. Fenomeen Gift Orban deed het wéér tegen een dramatisch Pogon. Met spitsbroer Hugo Cuypers als zijn ‘partner in crime’. “We hebben een ongelooflijke weelde.”

Tjonge, wat was Pogon zwák. Reken maar dat ze ook bij AA Gent schrokken van hoe makkelijk het ging. De openingsgoal viel dan ook snel. Na een schot van De Sart loste doelman Klebaniuk de bal, Orban tikte van dichtbij binnen. Een cadeautje voor Gift - moet je hem niet geven.

AA Gent moest niet eens doorduwen om Pogon weg te zetten. Vooral kapitein Kums en De Sart leefden zich uit. Het middenveld was hun speeltuin. Getuige daarvan de héérlijke pass van Kums in de rug van de Pogon-defensie bij de 2-0. Orban kon makkelijk binnen koppen.

Ja, hij stond weer aan de aftrap nadat hij twee matchen op rij geen minuut speelde (en daar ontevreden mee was). “Sportieve keuzes”, zei Hein Vanhaezebrouck. Heeft hij Orban geprikkeld? Of heeft de Nigeriaan vooral getoond dat hij niet op de bank hoort? De waarheid ligt wellicht ergens in het midden.

Intussen bleef AA Gent heer en meester. En Pogon bleef naam maken als blunderploeg. De Poolse doelman - jawel, weer hij - gaf de bal zomaar aan Cuypers na goed druk zetten van Orban. De Luikse spits plaatste vanuit een moeilijke hoek binnen. Een doelpunt dat dé sterkte van dit AA Gent weergaf: de voorlinie.

“Gift en ik maken elkaar beter”, zei Cuypers. “Het gevaar komt van overal. Wat als we allebei blijven? Dan heeft AA Gent véél wapens. Vergeet Tarik ook niet, hé.”

Vanhaezebrouck knikte: “We hebben een ongelooflijke weelde.”

En of. Op slag van rust deed Cuypers het licht uit: 4-0. Na 45 minuten. Alsjeblieft. “Bij rust 4-0 voorstaan, dat is een droom”, knipoogde Vanhaezebrouck.

Cuypers mag zich nu - na één jaar als Buffalo - Europees topschutter van AA Gent noemen. Met 12 goals komt hij op gelijke hoogte met Kalifa Coulibaly - nummer 13 zal niet lang op zich laten wachten.

KIJK. Orban kopt de 2-0 tegen de touwen

In de Ghelamco Arena namen de supporters hun gsm al boven. Zij mochten hun trip voor de Conference League play-offs al beginnen boeken - tegenstander wordt wellicht APOEL Nicosia.

“Dit was een totaalprestatie”, was Vanhaezebrouck trots. “We spreken vaak over onze spitsen, maar héél het team was sterk. Ik zie een energiekere ploeg dan vorig jaar bij momenten het geval was. De groep recupereert vlotter, is belastbaar. Onze kern is nog altijd super klein. Maar zolang we gespaard blijven van blessures, zit het goed.”

Na de pauze zakte AA Gent even terug, met wat kansjes voor Pogon. Maar net dan pakte... Orban weer uit. Een flukse schijnbeweging en uitstekend schot leverden hem een hattrick op. Hij bleef er rustig bij, maar wat hij doet is écht niet normaal. Een verfijnde voetballer zal hij nooit worden - behalve zijn goals speelde hij geen wereldmatch -, maar wát een doelpuntenmachine is het toch. Voor Orban was het zijn vierde (!) hattrick bij AA Gent. In 25 matchen voor de Buffalo’s scoorde hij 25 keer.

“Of we het nu weer over Gift moeten hebben? We hebben er de voorbije dagen al zo veel over gesproken”, zei Vanhaezebrouck. “Het is een fenomeen, dat heb ik al vaak gezegd. En dat zal ik altijd blijven zeggen, ook als hij hier niet meer speelt.”

Geniet, mensen, nu Orban nog in België speelt. Want als Lille, Tottenham of een andere Europese topclub deze maand nog doorduwt, is hij in principe niet te houden voor AA Gent. “Ik wil naar een grotere competitie”, zei hij twee weken terug. Wel, daar hoort hij ook.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Gift Emmanuel Orban wordt vervangen door Brian Emo Agbor Efthimios Koulouris wordt vervangen door Mariusz Fornalczyk Hong Hyun-seok wordt vervangen door Andrew Hjulsager Jordan Torunarigha wordt vervangen door Alessio Castro-Montes Malick Fofana wordt vervangen door Pieter Gerkens Hugo Cuypers wordt vervangen door Tarik Tissoudali De Sart met een pegel Net naast! Benedikt Zech wordt vervangen door Danijel Loncar Vahan Bichakhchyan wordt vervangen door Marcel Wedrychowski 5-0 GOAL van Gift Emmanuel Orban! Daar is de 5-0!! Orban dribbelt een tegenstander zoek en knalt in de verste hoek binnen. Grosicki kopt, Roef pakt Gent is het overwicht even kwijt, maar kan rekenen op Roef. Roef even in de fout Roef wil een bal wegboksen, maar komt niet ver. In tweede instantie kan hij gelukkig klemmen. Gele kaart voor Joao Gamboa Toch een kans voor Pogon Koutris kan knallen, maar zijn schot gaat een eind naast. Mateusz Legowski wordt vervangen door Mariusz Fornalczyk Luka Zahovic wordt vervangen door Alexander Gorgon Tweede helft afgetrapt Mateusz Legowski wordt vervangen door Rafal Kurzawa Einde eerste helft

