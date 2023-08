AA Gent maakt dankzij Orban en Cuypers brandhout van Pogon en kan al uitkijken naar een tripje Cyprus

Het verschil met AA Gent kan niet groter zijn - Hein Vanhaezebrouck beschikt wél over twéé goeie keepers. En hij koos opnieuw voor Davy Roef. Wellicht neemt hij de Europese wedstrijden voor zijn rekening en Nardi die in de competitie. Al is het met Vanhaezebrouck altijd afwachten - hij gelooft niet in een vaste doelmannenhiërarchie.

Na de pauze zakte AA Gent even terug, met wat kansjes voor Pogon. Maar net dan pakte... Orban weer uit. Een flukse schijnbeweging en uitstekend schot richting verste hoek leverden hem een hattrick op. Hij bleef er rustig bij, maar wat hij doet is écht niet normaal. Een verfijnde voetballer zal hij wellicht nooit worden, maar wát een doelpuntenmachine is het toch. Voor Orban was het zijn vierde (!) hattrick bij AA Gent. In 25 matchen voor de Buffalo’s scoorde hij 25 keer. Enough said. Geniet, mensen, nu hij nog in België speelt. Want als Lille, Tottenham of een andere Europese topclub deze maand nog doorduwt, is hij in principe niet te houden voor AA Gent. “Ik wil naar een grotere competitie”, zei hij twee weken terug. Daar hoort hij ook.