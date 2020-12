AA Gent laat het liggen in Kortrijk: “Zelfs met tien hadden we moeten winnen”

Vleugelverdediger Alessio Castro-Montes zag ook dat er een pak meer in zat, daar in het Guldensporenstadion. “Of we deze wedstrijd met elf wel gewonnen hadden, dat weet ik niet, maar ik ben zeker dat we hem met tien hadden kunnen winnen. Als je ziet welke kansen we misten...” Vanhaezebrouck gooide z'n elftal na de rust om en posteerde Castro-Montes op het middenveld. “Wat daar de bedoeling van was, weet ik ook niet helemaal zeker. Ik was verrast, maar denk dat de coach vooral iemand met loopvermogen en drang naar voren op het middenveld wou. Op de bank hadden we dat type niet echt meer zitten.” Nog opvallend was de vrije trap die de Gentenaars kregen in de tweede helft. Castro-Montes stond klaar, maar er kwam een ingestudeerd nummertje waarin Bezus op de man die achter de muur lag trapte. “Ik had die bal graag getrapt, maar de coach is fan van speciale vrije trappen. Ik vond het wel vreemd dat we voor die schuiver gingen, want we wisten dat er bij Kortrijk altijd iemand achter de muur ligt.”