AA Gent knalt er opnieuw vijf voorbij Zilina, Tissoudali scoort goal van de verlossing

Een ideale sparringpartner. Na de 5-1-overwinning in de heenmatch had AA Gent niets meer te verliezen in Zilina. En dus deed Hein Vanhaezebrouck wat wij van hem verwachtten: zijn team door elkaar schudden. Hij gaf andere jongens hun kans.

Niet in het minst Tarik Tissoudali. Na twee korte invalbeurten stond de Marokkaanse international voor het eerst dit seizoen aan de aftrap. Belangrijk, want Tissoudali worstelde sinds zijn comeback met zichzelf, wilde het te veel forceren.

Het moet gezegd: aanwezig was hij meteen. In een gelijkopgaande beginfase kreeg hij de eerste grote kans van de partij. Na balverlies bij Zilina - dat overkwam de jonge Slowaakse ploeg te vaak - kwam Tissoudali in balbezit op de rand van de zestien. Hij kapte zijn tegenstander knap uit, maar besloot dan op doelman Belko. Even later strandde een volley van Tissoudali naast. Hij vloekte - een goaltje zou zó veel deugd doen.

Volledig scherm © BELGA

AA Gent trof overigens een beter Zilina dan in de heenmatch, en kwam af en toe zelfs in de problemen. Op het eigen kunstgras voelden de Slowaken zich duidelijk beter dan in de Ghelamco Arena. In de eerste helft slaakte Nardi zelfs drie keer een zucht van opluchting toen Jambor, Saeuer en Duris het doelkader misten. Bij rust verdiénde Zilina een doelpunt, maar zo ver kwam het niet.

Wél werd er aan de overkant gescoord. Tissoudali verwerkte een pass van De Sart in één tijd - een deviatie met véél gevoel - en zette zo Hjulsager alleen voor de keeper. De Deen aarzelde niet en knalde de 0-1 binnen. Het stemde Vanhaezebrouck tevreden: Tissoudali die het simpel houdt, dát is wat hij wilde zien.

Doelpuntenmaker Hjulsager ontpopte zich trouwens al snel tot uitblinker. Gretig, dynamisch, efficiënt. Een Hjulsager die we al even niet meer gezien hadden. Met die bedenking dat het máár tegen Zilina is, natuurlijk.

Ook na de pauze liet de Deen zich opmerken. En wel met een héérlijk afstandsschot richting de rechterkruising. Alleen was de save van doelman Belko nóg beter. Goeie keeper, die 21-jarige Slowaak. Als er een Belgische club nog een goalie zoekt... Even later won Belko wéér het pleit van Tissoudali, die altijd had moeten scoren.

Volledig scherm © BELGA

De Buffalo’s namen wat gas terug, Zilina kreeg meer ruimte én toonde dat het ook aardig kan voetballen. Nardi hield Jambor van een doelpunt.

En dan... kregen we vijf goals in een kwartier tijd. Leest u even mee?

Invaller Cuypers stond op de goeie plaats om de 0-2 binnen te duwen. Via Kapralik - héérlijke knal - strubbelde Zilina nog even tegen, maar toen de 1-3 viel, was de veer helemaal gebroken bij de thuisploeg. En jawel, het was Tissoudali die op fantastische wijze scoorde. Hij sneed kort naar binnen en legde de bal enig mooi in de verste hoek. Vintage Tarik. Een brul van ontlading weerklonk. Het is hem gegund.

Volledig scherm © BELGA

Gerkens - nuttige speler - maakte er met een intikker al snel 1-4 van. Opnieuw een doelpuntenkermis tegen Zilina. En het was nog niet gedaan. Met een afgeweken schot knalde Bari, die niets in de weg gelegd werd, de 2-4 tegen de touwen. Kapralik liet dé kans op de 3-4 zelfs nog onbenut, Nardi redde opnieuw de meubelen. Als we een puntje van kritiek mogen geven, dan wel dat AA Gent defensief niet altijd even secuur bleek tegen dit Zilina. En ook tegen KV Kortrijk was dat een aandachtspunt. In het slot zette Cuypers de 2-5-eindstand op het bord. Zijn vijfde (!) goal al van het seizoen.

Na twee spektakelrijke duels stoot AA Gent dus vlotjes door naar de derde voorronde van de Conference League. On to the next one: Pogoń Szczecin. Dat zou ook geen probleem mogen vormen voor dit AA Gent, toch?

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Gele kaart voor Tomas Nemcik 2-5 GOAL van Hugo Cuypers! Cuypers met de 2-5! Hij krult de bal enig mooi voorbij Belko. Tissoudali op Belko Daar is die dekselse Belko alweer, hij houdt Tissoudali van z'n tweede. Mario Sauer wordt vervangen door Xavier Rodrigue Adang Mveng Kapralik? Nardi! Kapralik troeft Watanabe af, maar strandt op Nardi. 2-4 GOAL van Krisztian Bari! Agbor vergeet druk te zetten op Bari en heeft de pech dat het schot op hem afwijkt. Wat een doelpuntenfestijn. Julien De Sart wordt vervangen door Brian Emo Agbor Malick Fofana wordt vervangen door Yari Stevens David Duris wordt vervangen door Patrik Ilko 1-4 GOAL van Pieter Gerkens! Gerkens kan zijn rekening voor AA Gent openen. Hij loopt de perfecte voorzet van Fofana in doel! 1-3 GOAL van Tarik Tissoudali! Tarik Tissoudali met de 1-3! Wat een goal! Hij krult de bal perfect in de kruising! 1-2 GOAL van Adrian Kapralik! Daar is de tegentreffer, Kapralik laat Nardi geen kans, maar Nurio had beter moeten ingrijpen. Samuel Gidi wordt vervangen door Patrik Myslovic Matus Rusnak wordt vervangen door James Ndjeungoue Timotej Jambor wordt vervangen door Henry Addo 0-2 GOAL van Hugo Cuypers! Daar is Cuypers, hij krijgt de bal perfect van Castro-Montes en werkt af! Hong Hyun-seok wordt vervangen door Sven Kums Andrew Hjulsager wordt vervangen door Hugo Cuypers Tissoudali voorlangs Een vrije trap van Hong wordt doorgekopt, komt bij Tissoudali, maar die kan niet afwerken. Hij stond ook buitenspel.

