AA Gent kan weer rekenen op kwaliteitsinjectie van Odjidja: “Oorzaak van mijn probleem gevonden in het buitenland”

En deze keer is er uitzicht op duurzame beterschap. “Ik ben nu op eigen initiatief gaan zoeken wat de oorzaak was”, aldus Odjidja. “Ik heb in het buitenland iemand gevonden met hele goeie adelbrieven. Hij heeft al veel atleten behandeld. De diagnose was dat het ging om een mechanisch probleem, dat eerder niet ontdekt werd. Er waren dingen die niet juist functioneerden in de enkels, knieën en heupen en die aan de basis lagen van die hamstringblessures. Dat probleem is er nu niet meer, zodat het niet meer zou moeten voorkomen. Het ziet ernaar uit dat ik mijn lichaam nu weer 100% kan benutten.”