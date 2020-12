AA Gent kan eindelijk rekenen op de echte Bolat: “Hij moest zijn centen verdienen, en dat heeft hij gedaan”

AA Gent AA Gent procedeert tegen schorsing Bolat

22 oktober AA Gent zette Sinan Bolat niet op de lijst voor de Europese voorrondes - hij was toch drie matchen geschorst - maar UEFA oordeelt dat hij op de lijst moest staan om zijn schorsing uit te zitten. Daarom gaat die nu pas in. Gevolg: Gent heeft naast Roef de jonge keepers Jochmans (17) en Vanden Borre (16) op de bank, omdat er op de lijst voor de groepsfase geen plaats was voor Coosemans. Gent hoopt Bolat alsnog inzetbaar te krijgen voor de match tegen Hoffenheim, volgende week. “We hebben op 27 augustus de vraag gesteld hoe het zat met die schorsing, UEFA heeft daar met een zeer onduidelijke communicatie op gereageerd. Daarom dachten onze juristen dat Bolat niet op de lijst moest staan voor de voorrondes. We hebben intussen een procedure lopen”, vertelt Michel Louwagie.