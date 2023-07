AA Gent is bijna van Sam Baro: Gentse ondernemer in poleposition na afhaken Bill Foley, laatste details worden afgehandeld

AA Gent blijft in principe in Belgische handen. De deal met Sam Baro (46) is nakend - eind deze week wordt het wellicht officieel. Een win-win voor de Buffalo’s, stad Gent en de ondernemer zelf. De Amerikaan Bill Foley heeft intussen afgehaakt.

Helemaal rond is het nog niet. De laatste details moeten in orde worden gebracht en de papieren zijn nog niet getekend. Maar het moet al heel fel mislopen, wil de overname van AA Gent door Baro nog fout lopen.

Hij zou naar verluidt meer dan dertig miljoen euro investeren in de club. Iets minder dan acht miljoen om de aandeelhouders uit te kopen, 23 miljoen euro kapitaalsinjectie. Op de website van de Rijkste Belgen wordt zijn vermogen geschat op 39,5 miljoen euro. In werkelijkheid zou dat getal gevoelig hoger liggen.

Baro werd grondig gescreend - hij nam een paar maanden geleden al contact op met het Gentse bestuur -, dus het financiële luik lijkt helemaal afgedekt.

Het is de bedoeling dat Baro quasi alle huidige aandeelhouders uitkoopt. Hij zal voor een aanzienlijk percentage eigenaar worden van de Buffalo’s. Wat niet wil zeggen dat voorzitter Ivan De Witte en CEO Michel Louwagie meteen uit de club stappen. Zij zouden nog minstens een jaar aan boord blijven. Om de overgang naar de nieuwe eigenaar te faciliteren en om de dagelijkse werking te vrijwaren.

Ook Stad Gent is én blijft aandeelhouder van de club en van de Ghelamco Arena. Dat wil zeggen dat de club de meerderheid van de aandelen in de toekomst niet kan verkopen zonder toestemming van de stad. Voor wie aandelen wil kopen, zullen er ook restricties bestaan. En de cvba so - coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk - wordt een NV.

Volledig scherm © KoWala Productions

Baro en AA Gent zaten de voorbije weken en maanden een aantal keer samen met het stadsbestuur. Die gesprekken verliepen in een constructieve sfeer. De Gentse ondernemer maakte daarin eveneens een zeer positieve indruk met zijn visie. Dat de club met een verkoop aan Baro in Belgische handen blijft, is een bijkomend voordeel. De Witte heeft - net als de fans en de stad - in het verleden meermaals aangegeven dat hij lokale verankering belangrijk vindt.

Het CV van Baro oogt alleszins indrukwekkend. Oprichter van Planet Group - een HR-bedrijf met meer dan 2.000 werknemers én met een omzet van 85 miljoen euro. Daarmee is hij actief in Vlaanderen en Brussel. Hij is ook de bezieler van, onder meer, creatief bureau KoWala Productions. Daarmee redde Baro onlangs regionale zender AVS. Omdat hij zich naar eigen zeggen “altijd verbonden” heeft gevoeld met “het merk”. Hij is eveneens aandeelhouder van cateringbedrijf ‘De Feestarchitect’. Baro investeert ook graag en gretig in immobiliën. Zelf woont hij in het Kasteel Roegiers in de Oosteeklose bossen. Maar hij kocht ook de Sint-Amanduskapel in Gent én het ‘Château de Jemeppe’ dicht bij Durbuy, een eventlocatie voor bedrijven.

Er wordt verwacht dat er eind deze week meer duidelijkheid komt over de overname van AA Gent. Met Baro dus in duidelijke poleposition. Van Bill Foley is intussen geen sprake meer. De Amerikaan toonde ook interesse om de club te kopen, maar haakte uiteindelijk af.

AA Gent wenste het afgelopen weekend niet te reageren op de nakende deal. Baro was evenmin bereikbaar voor commentaar. En ook het Gentse stadsbestuur wilde niet verder ingaan op onze vragen.

Volledig scherm © Kowala Productions