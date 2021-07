AA Gent heeft geen kind aan Valerenga: Buffalo’s boeken overtuigende 4-0-zege in heenmatch tweede voorronde Conference League

Als er volgende week geen ongelukken gebeuren op het kunstgras van Valerenga, mag AA Gent zich opmaken voor de derde voorronde van de Conference League. Aangevuurd door 4000 enthousiaste fans waren de Buffalo’s in alle opzichten de betere van Valerenga. De 4-0 was dik verdiend.

De eerste match met inzet van het seizoen: het was meteen het moment voor Hein Vanhaezebrouck om keuzes te maken. Achteraan viel er een opvallende te noteren. Dat Okumu op de bank startte nadat hij pas terugkeerde uit een lichte blessure, kon nog verwacht worden. Maar dat Bruno Godeau de voorkeur kreeg op Nurio, was best opmerkelijk.

Ook centraal op het middenveld maakte Vanhaezebrouck een keuze: Julien De Sart mocht starten, naast aanvoerder Odjidja. Géén verrassing, op basis van het enthousiasme dat Hein tijdens de voorbereiding al over de van Kortrijk overgekomen middenvelder ventileerde. De Sart stelde niet teleur: veel loopvermogen, sterk in de duels, rustig aan de bal, met een goeie lange pass in de voeten. Kums en Owusu weten meteen dat ze van goeden huize zullen moeten zijn om De Sart uit de basiself te verdringen.

De Sart was niet de enige Gentse nieuwkomer die zijn visitekaartje afgaf. Zo was er ook Andrew Hjulsager, die voor de rust twee assists voor zijn rekening nam. De eerste kwam er al vroeg: na een goeie inspanning van Odjidja legde de Deen de bal perfect op het hoofd van de al even perfect infiltrerende Gianni Bruno, die doelman Klaesson vloerde met een lage kopbal. De tweede assist leverde Hjulsager netjes af bij Tissoudali, die in één tijd nummer twee binnen tikte. Hjulsager verstrooide nog wel meer knappe passes, maar vooral de hardwerkende Bruno vond een paar keer de Noorse doelman op zijn weg. Ook Tissoudali - helemaal verlost van de knieblessure die hem vorig seizoen parten speelde - liet leuke dingen zien.

En dan was er nog Vadis Odjidja, die een uitstekende wedstrijd bekroonde met een geweldige pegel in het dak van het doel. Het is de aanvoerder van de Buffalo’s aan te zien dat hij na een moeilijk seizoen, met Covid-19 én blessures, een goeie voorbereiding kende. Odjidja oogt bijzonder scherp, de partij tegen Valerenga laat verhopen dat AA Gent de volgende maanden weer de allerbeste Vadis te zien krijgt.

Gianni Bruno kreeg dé kans om de score vanop de stip verder uit te diepen, maar hij knalde die mogelijkheid hoog over. Dat deed niets af aan het feit dat er muziek zit in dit AA Gent.

Opmerkelijk was ook dat de Buffalo’s nauwelijks iets weggaven. In de aanvangsfase probeerde Valerenga wel iets te forceren, maar Bolat toonde zich bijzonder autoritair op hoge ballen. Een dominant AA Gent had volledige controle over de wedstrijd.

In de slotfase profiteerde invaller Malede van mistasten in de Noorse defensie om doelman Klaesson een vierde keer het nakijken te geven. Dit mag niet meer mislopen.

