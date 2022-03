AA Gent gaat met 1-0 onderuit in Thessaloniki na afgeweken vrije trap, Roef: “Dit moeten we rechtzetten”

Conference LeagueAA Gent moet volgende week vol aan de bak wil het nog op drie fronten actief blijven. De heenmatch in Thessaloniki werd een sof voor de Buffalo’s. Erg matige partij, amper iets gecreëerd en een vervelende tegengoal. De kwartfinale van de Conference League is voorlopig een verre droom. De Belgische UEFA-coëfficiënt kreunt mee.

Weinig waarvan je vrolijk werd in het Toumbastadion. De Gentenaars startten nog wel positief, maar de pressing verdween snel. Zeker toen Biseswar zich al te makkelijk kon doorzetten langs de achterlijn en het ei zo na 1-0 werd, zakte de ploeg van Hein steeds verder weg. Na de rust alles behalve beterschap. Integendeel, PAOK kwam steeds meer opzetten en de opener kwam niet uit de lucht vallen. Al hadden de Grieken met een via Kums afgeweken vrije trap de nodige portie geluk. Even daarvoor zag Castro-Montes zijn doelpunt afgekeurd, toen hij net vanuit buitenspelpositie goed reageerde op een door de Griekse doelman geweerd schot van De Sart.

Volledig scherm © Photo News

Van een Gents slotoffensief was nauwelijks sprake. Ook de inbreng van de niet fit geraakte Tissoudali bood geen soelaas. Tegen het nummer twee uit de Griekse competitie - PAOK staat een straatlengte achter op leider Olympiakos - een pijnlijke vaststelling voor de ambitieuze Buffalo’s. En voor het Belgische voetbal, dat een Europees seizoen in absolute mineur dreigt te beleven. Of volgt er volgende week een stunt in de Ghelamco Arena?

Hein Vanhaezebrouck was achteraf niet te spreken over het tegendoelpunt dat de Buffalo’s incasseerden. “Dat tegendoelpunt mag nooit vallen. Iedereen is ervoor verwittigd. Als je klaar bent voor die vrije trap, blok je die bal gewoon. Kums weet dat ook. De bal kwam vanop tien meter. Ik heb het al verschillende keren aangehaald. Je mag daar geen own-goal maken. Je moet hem vol raken, waardoor de bal weg is.”

Volledig scherm © BELGA

Roef: “We moeten dit volgende week rechtzetten”

Roef baalde na de wedstrijd in het Toumbastadion. “Ik kan nooit gelukkig zijn als ik een tegengoal incasseren, maar deze was wel heel pijnlijk”, zegt de doelman van AA Gent. “Zulke dingen gebeuren soms in het voetbal. We moeten zorgen dat we dit volgende week recht kunnen zetten. We gaan er alles aan doen om dat te realiseren.”

Buiten de afgeweken vrijschop van Kurtic had Roef nauwelijks werk. Alleen voor de rust was er nog een fase waarbij hij een goeie reflex in huis had. “Als ik de voorbije weken zag hoe goed onze verdediging was, verwachtte ik ook hier niet zoveel werk”, zegt Roef. “Dan komt erop aan de focus te houden, goed geconcentreerd te blijven én goed te communiceren met de verdedigers. Dat lukte goed, behalve op die tegengoal.”

PAOK toonde zich een stug team. Ook thuis wordt het volgende week niet evident om deze Grieken te ontwrichten. “Maar ik geloof nog in onze kansen”, zegt Roef. “Ik denk dat het nog steeds fifty-fifty is. We spelen thuis voor onze fans, dan kunnen we altijd iets meer. En wellicht recupereren we dan Tissoudali, die hier een goeie tien minuten inviel. Wellicht is hij volgende week helemaal fit. Offensief kan hij altijd iets anders brengen, hij zorgt voor iets extra’s. We rekenen op onze fans om ons er volgende week thuis door te slepen.”

Volledig scherm © Photo News

