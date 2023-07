AA Gent en investeerder Sam Baro hebben intentieovereenkomst over overname van de club

Wie is investeerder Sam Baro?

Baro en AA Gent zaten de voorbije weken en maanden een aantal keer samen met het stadsbestuur. Die gesprekken verliepen in een constructieve sfeer. De Gentse ondernemer maakte daarin eveneens een zeer positieve indruk met zijn visie. Dat de club met een verkoop aan Baro in Belgische handen zou blijven, is een bijkomend voordeel. De Witte heeft - net als de fans en de stad - in het verleden meermaals aangegeven dat hij lokale verankering belangrijk vindt.

Het CV van Baro oogt alleszins indrukwekkend. Oprichter van Planet Group - een HR-bedrijf met meer dan 2.000 werknemers én met een omzet van 85 miljoen euro. Daarmee is hij actief in Vlaanderen en Brussel. Hij is ook de bezieler van, onder meer, creatief bureau KoWala Productions. Daarmee redde Baro onlangs regionale zender AVS. Omdat hij zich naar eigen zeggen “altijd verbonden” heeft gevoeld met “het merk”. Hij is eveneens aandeelhouder van cateringbedrijf ‘De Feestarchitect’. Baro investeert ook graag en gretig in immobiliën. Zelf woont hij in het Kasteel Roegiers in de Oosteeklose bossen. Maar hij kocht ook de Sint-Amanduskapel in Gent én het ‘Château de Jemeppe’ dicht bij Durbuy, een eventlocatie voor bedrijven.