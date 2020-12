AA Gent-coach De Decker ziet pak spelers terugkeren op training en rekent op eergevoel: “Die walgelijke nul moet weg”

AA GentAA Gent staat na vier wedstrijden in groep L van de Europa League als allerlaatste geposteerd. De Buffalo's sprokkelden nul punten en dat is een doorn in het oog van coach Wim De Decker. "We moeten daar niet flauw over doen. Die nul achter onze naam werkt voor mij als een rode lap op een stier.”

Deze voormiddag leidde De Decker de training waarop ook Laurent Depoitre, Roman Yaremchuk, Davy Roef, Igor Plastun, Tim Kleindienst en Giorgi Chakvetadze hun opwachting maakten. Of De Decker morgenavond een beroep zal doen op één van die herstelde jongens liet hij vandaag nog in het midden tijdens zijn persconferentie, één dag voor de thuismatch tegen Slovan Liberec. De Decker was over één ding wel heel duidelijk. De nul achter de naam van AA Gent moet zo snel mogelijk weg. Geen enkele sportman kan dit hebben. Die nul moet absoluut weg. Het is heel jammer dat we als allerlaatste geklasseerd staan. Dat dit niet terecht is, daar kunnen wij genoeg over palaveren, het is wel een feit. Ons eergevoel moet zeker zegevieren.”

Een positief punt is wel dat er enkele langdurig geblesseerden of spelers die eerder positief testen op Covid-19 vandaag hun opwachting maakten op training.

"Het was voor mij ook even wennen om deze voormiddag zoveel spelers te zien op training", lachte de T1. "Het is inderdaad zo dat velen in de laatste rechte lijn zitten na hun revalidatie of na het coronagebeuren. Ik ga keuzes moeten maken. Of er van jongens bij zijn die morgen inzetbaar zijn is een andere vraag. Nood breekt soms wet. Ik kan stilaan weer over een ruime kern beschikken. De coronatesten waren deze keer allemaal negatief. Eindelijk zijn er opnieuw wat positieve signalen. Het mag ook wel eens meezitten. Ik heb uitvoerig met mijn spelers gepraat. We hebben samen beeldmateriaal bekeken. Als groep proberen we te doorgronden waar het probleem zich stelt. Er gebeurde de laatste weken veel op AA Gent. Mentaal is dat zwaar, maar het lijkt nu de goede kant op te waaien."

Volledig scherm Wim De Decker. © Photo News



AA Gent verloor zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League dit seizoen op bezoek bij Slovan Liberec, de tegenstander van morgenavond in een lege Ghelamco Arena. "Ik verwacht dat de Tsjechen weer een blok zullen neerpoten, net als in de heenmatch", besloot De Decker. "Ik verwacht twee lage rijen van waaruit wordt gewerkt met veel duelkracht en een defensieve ingesteldheid. Ik wil mijn team zien uitpakken met inzet, eergevoel en een ingesteldheid om te winnen. Die walgelijke nul moet weg. Zoveel is duidelijk.”

Volledig scherm De Decker. © BELGA