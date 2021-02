AA Gent-aanwinst Tissoudali beleefde hectische dagen: “Op een bepaald moment heb ik mijn telefoon uitgezet”

Met 8 goals en 6 assists verwierf Tissoudali flink wat aanzien bij Beerschot, maar vooral zijn doelpunt tegen Leuven deed bij veel clubs een belletje rinkelen. “Ik had al eerder contact met Losada, voor Gent zich had gemeld”, vertelt Tissoudali. “Maar zij hebben pas gehandeld na de wedstrijd in Leuven. Ze probeerden er nog alles aan te doen om me naar Washington te brengen, maar mijn hoofd zat toen al bij Gent. Toch werd het de laatste dag nog hectisch. Beerschot kwam met een nieuw bod, het probeerde me nog over te halen om te blijven. ‘We willen jou onze best betaalde speler maken’, zegden ze. Op het laatst kwamen er ook nog andere clubs, uit Italië (onder andere Parma, red.), uit het Midden-Oosten. Op een bepaald moment heb ik mijn telefoon uitgezet. In mijn hoofd zat ik al bij Gent. Dit is een ploeg die heel veel balbezit heeft, daarom wil ik er graag voor spelen, met mijn aanvallende kwaliteiten.”

“In de gesprekken heb ik meteen vertrouwen gevoeld van de directie en de trainer”, vertelt Tissoudali. “Ze hebben laten zien dat ze me graag wilden hebben, ze zijn er vol voor gegaan. Gent is ook een topclub in België, dit was voor mij de juiste keuze om me verder te ontwikkelen. Het was mijn droom om voor een topclub in België te spelen. Ik hoop dat we ook Europees voetbal halen. Ik heb geïnformeerd bij oud-spelers van Gent, onder meer bij Mo Messoudi. Mo zei me: ‘Dit moet je gewoon doen’. Ik wou weten hoe Hein Vanhaezebrouck denkt en hoe hij wil spelen. Ik kreeg alleen maar goeie verhalen te horen, iedereen zei me dat dit een toptrainer is. Ik denk dat hij van mij nog een betere speler kan maken. Als ik de faciliteiten van deze club zie, ben ik ervan overtuigd dat ik op alle vlakken nog beter kan worden. Ik ben nog in mijn groei als speler.”

Hein Vanhaezebrouck wou er op zijn beurt Tissoudali graag bij. “Tarik heeft het nog een beetje spannend gehouden, maar ik ben heel blij met zijn komst”, vertelt HVH, die met zijn nieuwe aanvaller een stuk dichter naar het voetbal kan dat hij wil spelen. “Misschien nog niet helemaal, maar het is een eerste extra optie om dat te gaan benaderen”, aldus Vanhaezebrouck. “Ik weet niet of dat al voldoende zal zijn om te komen tot wat we echt willen zien, maar het zal ongetwijfeld een stap vooruit zijn. De kans is reëel dat Tarik in de beker zijn eerste speelminuten krijgt. (lacht) Ik heb hem niet gehaald om alleen maar met de pers te praten.”

Tissoudali zal bij AA Gent het rugnummer 34 dragen, net zoals bij Beerschot.

VIDEO. Vanhaezebrouck over Tissoudali

