40 procent voor De Witte en Louwagie, maar hoe zit voorts de aandelenstructuur van AA Gent in elkaar?

AA Gent is dus nog één van die clubs die nog in Belgische handen is. De vraag is of een nieuwe Belgische kandidaat zich aandient in de verkoop, of een buitenlander aanklopt. Mocht een buitenlandse investeerder de club kopen, dikt het rijtje van Belgische clubs in buitenlandse handen aan. 11 clubs in 1A (Cercle, Eupen, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Leuven, Seraing, Standard, STVV, Westerlo en Union) hebben een buitenlander als eigenaar.