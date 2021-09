Twintig jaar 9/11: Deze beelden herinnert u zich ongetwijfeld nog

Morgen exact twintig jaar geleden slaat het noodlot toe in de Verenigde Staten. Twee vliegtuigen crashen doelbewust in de torens van het World Trade Center in New York. Een derde vliegtuig raakt het Pentagon. Een vierde en laatste vliegtuig komt dankzij de passagiers die de kapers overmeesteren, nooit aan op haar bestemming. Het crasht in een veld in Shanksville, Pennsylvania. In totaal komen zo’n 3.000 mensen om tijdens deze gitzwarte dag. 9/11 gaat voor eeuwig de geschiedenisboeken in, maar ook u herinnert zich ongetwijfeld nog deze beelden.