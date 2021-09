KIJK LIVE. Volg hier de herdenking van de aanslagen op 11 september

13.00 uur: aankomst families van slachtoffers en overlevenden aan Ground Zero in New York.

14.30 uur: start van herdenkingsplechtigheid in New York. Einde plechtigheid New York is voorzien om 18.30 uur. President Joe Biden en first lady Jill Biden wonen de herdenkingsplechtigheid bij.

14.46 uur: eerste minuut stilte in heel New York op moment dat eerste vliegtuig in noordelijke toren vloog.

15.00 uur: start van plechtigheid bij het Pentagon.

15.03 uur: minuut stilte op moment dat tweede vliegtuig in de zuidelijke toren vloog.

15.30 uur: start plechtigheid in Shanksville in aanwezigheid van oud-president George W. Bush.

15.37 uur: minuut stilte op moment dat vliegtuig het Pentagon trof.

15.45 uur: George W. Bush neemt normaalgezien het woord in Shanksville.

15.59 uur: minuut stilte bij val van de zuidelijke toren.

16.03 uur: minuut stilte bij crash van Flight 93 bij Shanksville.

16.28 uur: minuut stilte bij val van de noordelijke toren.