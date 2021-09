Deze man zat 14 jaar vast in Guantànamo zonder hard bewijs: “Hij stopte me in de koelkast. Elke nacht weer”

Donald Trump na 9/11: "Juichende moslims" en "Nu is mijn wolkenkrab­ber de hoogste van Manhattan"

13 september Voor hij de 'leider van de vrije wereld' werd, had de vastgoedmagnaat en realityster Donald Trump een en ander te zeggen over de aanslagen van elf september en het is niet overdreven te stellen dat die uitspraken controversieel waren. Zo schepte Donald Trump de dag van de aanslagen op dat zijn wolkenkrabber in Wall Street, de Trump Building, "nu het hoogste gebouw van downtown Manhattan" was. Trump was ook de enige die mensen had zien juichen in Jersey, in wijken "met een grote Arabische bevolking". Een bloemlezing uit Trumps bizarre uitspraken over de aanslagen van 9/11, waarbij 2.996 dodelijke slachtoffers vielen.