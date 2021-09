20 jaar 9/11. VS herdenken terreuraanslagen en roepen op tot politieke eenheid

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De plechtige ceremonie kwam om 8u46 lokale tijd op gang met een minuut stilte aan het herdenkingsmonument op Ground Zero op de plaats waar de WTC-torens stonden. Op dat moment boorde exact twintig jaar geleden een eerste vliegtuig zich in de noordelijke toren, waarna iets later een tweede vliegtuig crashte in de zuidelijke toren.

Huidig Amerikaans president Joe Biden woonde de plechtigheid bij aan de zijde van talloze slachtoffers en zijn voorgangers Barack Obama en Bill Clinton.

Daarna werden gedurende een drietal uur de namen van de 2.977 dodelijke slachtoffers van de terreuraanslagen één voor één voorgelezen. De ceremonie werd vergezeld van muziek, met onder meer het lied ‘I’ll See You in My Dreams’ van Bruce Springsteen. Er volgden ook nog een minuut stilte voor de instorting van beide torens, de crash op het Pentagon en het neergestorte vliegtuig in Shanksville, Pennsylvania.

In Shanksville betreurde toenmalig Amerikaans president George W. Bush de politieke verdeeldheid in zijn land. “In de weken en maanden na de aanslagen van 11 september was ik fier om een verbonden en verenigd volk te leiden. Als we het over de eenheid van de Verenigde Staten hebben, dan lijken die tijden ver vervlogen”, aldus Bush die kort na de aanslagen Afghanistan binnenviel als onderdeel van zijn War on Terror.

Ook huidig Amerikaans president Joe Biden had vrijdag opgeroepen tot eenheid, een boodschap die ook zijn vicepresident Kamala Harris in Shanksville verkondigde. Bidens voorganger Donald Trump, die niet aanwezig was op de herdenking, haalde op zijn beurt uit naar de “incompetentie” van Biden in verband met de chaotische militaire terugtrekking uit Afghanistan.

Herbekijk hier de eerste minuut stilte op het moment dat het eerste vliegtuig in de noordelijke toren vloog:

Minuut stilte op het moment dat het tweede vliegtuig in de zuidelijke toren vloog:

Minuut stilte voor de slachtoffers van het Pentagon en vlucht 93 in Shanksville:

Meisje herdenkt grootvader tijdens 9/11 en heeft nog een speciale wens: “Overtuig mama alsjeblieft om een husky voor ons te kopen”

Oud-president George W. Bush speecht tijdens herdenking 9/11

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm New York © EPA