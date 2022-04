Buitenlands voetbal “Eén van treurigste avonden ooit in Camp Nou”: Spaanse pers laat geen spaander heel van Barcelona

Allemaal spreken ze schande over de vele Frankfurt-fans in de tribunes, maar vooral ook over de prestatie die FC Barcelona op de mat legde tegen de Duitsers. De Spaanse kranten zijn bikkelhard voor de ploeg van Xavi. “Dit is opnieuw een zwarte pagina in het boek van Europese vernederingen waar maar geen einde aan lijkt te komen”, klinkt het onder meer. Een overzicht.

