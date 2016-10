Gebruik de pijltjes om doorheen de screenshots te swipen

Bart De Wever: "Ik sta op en ga slapen met mijn smartphone"

De apps die Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft geïnstalleerd kunnen we op één hand tellen. Maar dat zegt niets over zijn smartphonegebruik. “Ik sta op en ga slapen met mijn smartphone.” WhatsApp pronkt sinds enkele maanden op het scherm van De Wever. “Heel gemakkelijk om in een groep snel ideeën af te toetsen.”

Opvallend op het tweede scherm: MSQRD. De geestige app zoals De Wever het beschrijft, voegt filters toe bij het nemen van een selfie net zoals Snapchat. “De kinderen waren vragende partij”, klinkt het. “Maar ik kan niet ontkennen dat ik al eens een faceswap met de kinderen heb gedaan.”

“Mijn mail-app is een dagelijkse tsunami. Elke keer ik een blik werp op mijn scherm staan er tien à twintig nieuwe mails bij. De meldingen ervan uitschakelen, is zowat het eerste dat ik gedaan heb op mijn iPhone.” Om even zijn gedachte te verzetten onderweg in de auto grijpt de partijvoorzitter vaak naar de Netflix-app. “Narcos, de reeks geïnspireerd op het leven van drugsdealer Pablo Escobar, Orange Is The New Black en Breaking Bad volg ik op dit moment. Netflix is écht een zegen voor mij. Ik kijk nooit nog naar televisie.”

De stappenteller op zijn iPhone checkt De Wever élke dag. “Dat motiveert mij om na ‘n ‘zittende dag’ de volgende dag de sportschoenen aan te trekken.” Een andere fitness-app staat op het tweede scherm: Healthy 365. “Een souvenir uit Singapore. Maar eigenlijk heb ik de app niet meer gebruikt sindsdien.”

“Mijn smartphone is echt een verlengstuk van mijn lichaam geworden. Ik sta ermee op en ga ermee slapen. Het heeft de politieke cultuur helemaal veranderd volgens mij. De politieke retraite valt weg omdat iedereen met zijn toestel op reis vertrekt en in élk hotel hebben ze wifi. Men verwacht ook dat wij altijd en overal antwoorden, op reis of niet.”