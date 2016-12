Hulpdiensten kwamen intussen van òveral naar de luchthaven toegestroomd. Leger, medische teams, brandweer, politie. Onder hen de 55-jarige Alain Zachary, lid van een team van de federale politie dat vanuit Etterbeek altijd, overal en razendsnel ingezet kan worden. "Toen we toekwamen, zagen we overal slachtoffers", zegt hij. "Op de grond, op stoeltjes, op bagagekarretjes… Ineens hoor ik iemand roepen in het Engels: 'Help me, help me…' Het was een jonge vrouw, een stewardess.