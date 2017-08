Onterechte pv's blijven binnenstromen

Al bijna twee jaar ontvangt een echtpaar pv's uit het Franse Rouen. Die zijn afkomstig van een verkeersovertreder die er rondrijdt met hun vroegere wagen én duplicaatnummerplaat. De teller staat inmiddels op 53 boetes, goed voor vele duizenden euro's. HANS VERBEKE

De eerste keer dat er een proces-verbaal vanuit Frankrijk in de bus viel, in september 2015, keken Johan Hermus en Inge Debouvere nog raar op. Maar intussen draaien ze hun hand niet meer om voor een pv meer of minder. "Alleen die aangetekende zendingen steken een beetje. Omdat we weinig thuis zijn, moeten we die meestal speciaal gaan ophalen in het postkantoor. Extra vervelend is dat", zegt Johan Hermus.



In de streek van Rouen rijdt een man rond met een wagen die de Zwevegemnaar in 2015 van de hand deed. "Maar aan die auto hangt nog een duplicaat van de nummerplaat waar wij hier in België nog mee rondrijden. Met gevolg dat alle pv's voor overtredingen die in Rouen door die onnozelaar gemaakt worden, naar ons worden gestuurd."

Wraakroepend De Fransman maakt het al bijna twee jaar bont. "Verkeerd parkeren, overdreven snelheid, door het rode licht rijden, enz. Eén keer presteerde hij het om zich in een kwartier tijd vier keer te laten flitsen door dezelfde flitspaal. Bewust dus, omdat hij zich onaantastbaar waant. Een andere keer is hij op de flitspaalfoto te zien terwijl hij z'n middelvinger opsteekt naar de camera. Wraakroepend, als je het mij vraagt."



Omdat alle andere initiatieven van het Zwevegemse koppel om het probleem op te lossen niks uithaalden, trok Johan Hermus eind december vorig jaar naar de politie in Tourcoing. "Ik diende er klacht in en stelde me burgerlijke partij. De politie trok grote ogen toen ik mijn verhaal deed. Opzoekingswerk in hun computersysteem bewees mijn gelijk. Ze verzekerden me dat er werk van gemaakt zou worden en dat de echte overtreder minstens voor een tijdje achter de tralies zou vliegen. We kregen een officieel attest dat we in onze auto moeten bewaren waarop te lezen staat dat wij niet aansprakelijk zijn voor de verkeersinbreuken die gepleegd worden door de man uit Rouen. Daardoor kunnen we in principe zonder problemen in Frankrijk rondtoeren. Ook voor een aantal pv's kwam er snel een oplossing. Zeventien stuks, ongeveer de helft van wat toen bij ons in de bus was gevallen, werd onmiddellijk geseponeerd. Ook de rest zou naar de prullenmand worden verwezen."



Sindsdien bleef het verdacht stil. "Er worden wel nog altijd nieuwe processen- verbaal bezorgd. Vandaag staat de teller op 53, goed voor vele duizenden euro's die aan de Franse staat gestort moeten worden."