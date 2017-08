Inbrekers strooien as overleden hond uit

Kate De Meyere (45) uit Olsene is kwaad en diep ontgoocheld tegelijkertijd. Toen ze woensdag na een namiddagje uit aan zee weer thuiskwam in Olsene, bleek er ingebroken in haar woning langs de Grote Steenweg. "Ik ben een hoop waardevolle spullen kwijt", vertelt de vrouw. "Maar wat me heel boos maakt, is dat de daders de as van één van mijn overleden honden zomaar uitstrooiden in de woonkamer. Onaanvaardbaar is dat."

Een gezellig namiddagje uit met haar moeder aan zee eindigde voor Kate De Meyere 's avonds met een kater van jewelste. "De voordeur stond open, toen ik thuiskwam", vertelt de vrouw. "Mijn frank viel onmiddellijk. Wéér was er ingebroken, nu al voor de vierde keer." De daders drongen binnen via een hondenluik aan de achterzijde van de woning. "Met mijn huissleutel gingen ze via de voordeur weer weg. Maar niet voordat ze het hele huis van boven tot onder overhoop hadden gehaald. Werkelijk elke kast en schuif stonden open, mijn kleren lagen uitgegooid en zelfs het beddengoed werd weggetrokken. Links en rechts werd ook wat schade aangericht." De dieven gingen niet alleen aan de haal met een keukenweegschaaltje en alle brikjes fruitsap uit de koelkast - de cola bleef onaangeroerd - maar namen ook waardevol computermateriaal mee (een iMac en iPad). "Ook een duur fototoestel, twee lenzen, een flitslicht en een oplader zijn verdwenen", zegt Kate, die afkomstig is uit Meulebeke en in een vorig leven beroepspersfotograaf was voor onze krant. "Dat is pijnlijk en financieel een flinke klap, maar de inbrekers hebben me ook emotioneel zwaar geraakt."

Extra beveiliging

Kate is al vele jaren een hondenliefhebster pur sang. "Ferro, mijn huidige hond, was mee naar zee. Thuis bewaar ik in twee kunstwerkjes echter de as van mijn vorige honden, Luna en Bobo. Het kunstwerkje met de resten van Bobo stond op de piano en werd opengemaakt. Ik snap niet waarom, want op het werkje is een plaatje vastgemaakt met de naam van Bobo, zijn geboorte- en zijn sterfdatum. Zelfs een leek weet onmiddellijk wat dat betekent. De daders stoorden zich daar niet aan, integendeel. Ze strooiden de as van Bobo rond over bijna de hele woonkamer. Het wenen stond me nader dan het lachen, toen ik besefte wat er gebeurd was. Dat je slachtoffer wordt van een inbraak is al erg, maar dit is er helemaal over."



Opmerkelijk: de politie kwam langs om een proces-verbaal op te maken, maar sporenonderzoek was, om een of andere reden, niet nodig. Kate beseft dat het hondenluikje een risico betekent maar anderzijds is ze nuchter genoeg om te beseffen dat daders altijd binnenraken als ze dat willen. "Eén van de vorige keren forceerden ze met een koevoet mijn voordeur, een andere keer moest een raam er aan geloven. Maar nu ben ik het beu. Er komt beveiliging, liever gisteren dan vandaag. Dit wil ik niet meer meemaken", besluit ze.