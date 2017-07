Gemaskerde en gewapende mannen overvallen gezin in Zoutleeuw

Vijf gemaskerde en gewapende mannen hebben zaterdagavond rond 23.45 uur een gezin met geweld overvallen in hun woning aan de Smitsweg in Zoutleeuw. De vijf sloegen uiteindelijk op de vlucht zonder buit, nadat de zoon hard op het hoofd van een van de mannen had geslagen. Het vijftal is spoorloos, meldt het parket van Leuven.

Het gezin Spiritus was al meerdere malen slachtoffer van een woninginbraak, maar zaterdagavond liep het helemaal mis. Vijf gemaskerde en gewapende gangsters drongen de gezinswoning binnen. De 24-jarige zoon van het gezin ging buiten een kijkje nemen omdat de hond luid bleef blaffen. Hij werd echter onmiddellijk vastgegrepen door enkele mannen en in de veranda gesleurd. Ze duwden een pistool tegen zijn hoofd. Zijn moeder werd eveneens geslagen toen ze op het lawaai afkwam. Ook haar partner kwam poolshoogte nemen en deelde in de klappen. Uiteindelijk sloegen de vijf op de vlucht, nadat de zoon hard met een glazen stolp op het hoofd van een van de daders sloeg. Er werd niets gestolen. Bij de schermutselingen liepen de slachtoffers lichte verwondingen op. Ook minstens één van de daders zou gewond zijn geraakt in het gevecht. De zoon van het gezin kreeg de eerste zorgen toegediend van ambulanciers, en later in de nacht brachten zijn ouders hem naar de spoeddienst van het ziekenhuis om zijn wonden te laten verzorgen.

Wraak voor beelden

Nadat de daders de vlucht hadden genomen, werd de politie gealarmeerd en een buurman sprong zelfs meteen in zijn wagen om de buurt uit te kammen maar kon, net zoals politie, geen verdachten meer aantreffen. Het technisch labo kwam ter plaatse voor de nodige sporenopname en de politie en recherche onderzoeken de zaak verder. Het Leuvense parket heeft een gerechtelijk onderzoek gevorderd naar de feiten.



De familie wenst niet al te veel details vrij te geven, maar het gezin vermoedt dat het te maken heeft met een eerdere zware inbraak in hun bedrijf op het industrieterrein in het naburige Sint-Truiden. "In amper twee dagen tijd sloegen die daders tweemaal zwaar toe, en het zijn duidelijk geen groentjes want ze gingen professioneel te werk. We hebben die beelden van de bewakingscamera's vrijgegeven en mogelijk zinnen ze nu op wraak."



Spiritus containers is een jong bedrijf opgericht in 2013 en is gespecialiseerd in het verhuren van containers voor bouw- en sloopafval, maar kende al enkele tegenslagen. Zo kreeg het in mei 2015 op een nacht vandalen over de vloer. Die brachten toen voor minstens 50.000 euro schade toe aan twee vrachtwagens en gingen er ook vandoor met een brandkast en de computer.