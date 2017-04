Leerlingen twee uur aan hun lot overgelaten

Zo'n 600 leerlingen van het Zottegemse Onze-Lieve-Vrouwcollege campus Bevegem werden gisteren twee lesuren aan hun lot overgelaten omdat de leerkrachten een spoedoverleg eisten met het schoolbestuur en de directie. Toen de leerkrachten het derde lesuur plots terug opdaagden, was de helft van de leerlingen al vertrokken naar huis, of richting centrum. De school stuurde iemand op pad om ze terug te halen. Wie dat weigerde of al thuis was, mag een spijbelbriefje verwachten. FRANK EECKHOUT

Stefaan De Langhe werd vast benoemd. - Ronny De Coster Aanleiding van het overleg gisteren is het opzij schuiven van Werner De Pelseneer als voorzitter van het schoolbestuur en de vaste benoeming van campusdirecteur Stefan De Langhe, twee zaken waarover geen eensgezindheid bestaat onder de leerkrachten. Dinsdagavond zat de pedagogische raad van campus Bevegem hiervoor samen met de nieuwe voorzitter van het schoolbestuur, de Zottegemse deken Hans Vandenholen. Een overleg dat al drie weken gepland was.



Omdat ook het lerarenkorps wilde weten wat er op dat overleg ter sprake was gekomen, vroegen zij woensdagmorgen een spoedvergadering aan. Gevolg was dat 600 leerlingen aan hun lot werden overgelaten. Zij werden aangemaand om naar hun klassen te trekken maar kregen daar twee lesuren lang niemand te zien. Bij de start van het tweede lesuur trok een deel van de leerlingen de speelplaats op, een ander deel stapte de schoolpoort buiten en trok naar het centrum of huiswaarts. Het derde lesuur daagden de leerkrachten plots terug op maar in heel wat klassen werd er amper les gegeven omdat de helft van de leerlingen ontbrak. De school stuurde een secretariaatsmedewerker naar buiten om de leerlingen die nog in het centrum van Zottegem waren te verzamelen en hen aan te manen naar school terug te keren. Wie dat weigerde of al thuis was, mag een spijbelbriefje verwachten.





Werner De Pelseneer werd aan de kant geschoven. - Ronny De Coster Ongeruste ouders De hele situatie zorgde ook voor ongerustheid bij de ouders. Sommigen overwegen zelfs klacht in te dienen tegen de school omdat ze hun kinderen gewoon aan hun lot hebben overgelaten. "Wie ging de verantwoordelijkheid dragen indien iemand van deze leerlingen een ongeval had?", vragen enkele boze ouders zich af. Zij eisen nu verduidelijking van de directie.



Campusdirecteur Stefaan De Lange zit verveeld met de zaak maar verwijst ons door naar de nieuwe voorzitter van het schoolbestuur. "We gaan de ouders wel een mail sturen met excuses voor wat er deze ochtend is gebeurd", is het enige wat hij kwijt wil.





Interne keuken Hans Vandenholen geeft wel toelichting bij de gebeurtenissen. "De Raad van Bestuur besliste vorige maand om de voorzitter van het schoolbestuur wegens gegronde redenenen aan de kant te schuiven en duidde mij aan als vervanger. De reden hiervoor houden we liever intern. Of daarover ongenoegen is bij de leerkrachten weet ik niet. De raad van bestuur besliste half maart ook om directeur Stefaan De Langhe vast te benoemen. Een normaal gevolg van vijf jaar met goede evaluaties. Dat er al enkele weken een sluimerend ongenoegen is bij een deel van de leerkrachten klopt. Daarom hebben we dinsdag een gesprek gehad met de pedagogische raad."