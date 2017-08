Kermisweekend eindigt in mineur

Voor café De Platte Batterie is het kermisweekend dinsdagnacht in mineur geëindigd. "Even na middernacht moest de muziek uit, alsook de ramen en de deur van het café dicht, terwijl elders de dj tot 4 's morgens plaatjes mocht blijven draaien in openlucht", sakkert cafébaas Roy Morre. FRANK EECKHOUT

Aan café Cocoon heeft het feestje tot 4 uur geduurd. - Ronny De Coster De zwoele zomeravond lokte dinsdag nog heel wat feestvierders naar de kermis in Zottegem. Samen met de 'plakkers' na de Grote Prijs Stad Zottegem zorgde dat voor volle cafés en nog vollere terrassen. In heel wat horecazaken stonden optredens of een dj geprogrammeerd. Het reglement was echter onverbiddelijk: om middernacht moest de muziek in openlucht overal uit. Toch lijkt het dat de politie twee maten en twee gewichten hanteerde om dat af te dwingen.





Stekker eruit "DJ Daddy Cool sloot de kermis bij ons af op een buitenpodium. Ruim 1.000 feesvierders genoten van de muziek en van de laatste kermisdag. Kort voor middernacht kwam de politie ons al waarschuwen dat de muziek om middernacht onherroepelijk uit moest. Toen ik opmerkte dat ze dan maar een proces-verbaal moesten opmaken, dreigden ze ermee de muziekinstallatie in beslag te laten nemen", vertelt Roy Morre. Voor de man zat er niets anders op dan de stekker eruit te trekken en de feestvierders naar huis te sturen.



"Met een beperkt publiek zetten we de laatste kermisnacht dan maar binnen verder. Maar om kwart na 12 stonden de agenten hier al terug. Ik kreeg de opdracht om de deur en de ramen te sluiten, want er was teveel lawaai. Ondertussen had ik al vernomen dat het feestje aan de Cocoon wel nog steeds aan de gang was. Dat duurde zelfs tot 4 uur 's ochtends. Ik heb niets tegen de uitbaters van de Cocoon en we proberen allemaal onze boterham te verdienen, maar waarom mogen zij wel wat anderen niet mogen?"