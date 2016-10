Baby kritiek na hartstilstand in crèche

Een baby van acht maanden ligt in kritieke toestand in het UZ van Gent nadat hij donderdag een hartstilstand kreeg in kinderdagverblijf Piet Konijn in Zottegem. Het jongetje kwam in nood toen een medewerkster hem kort voor de middag soep gaf. De pediatrisch verpleegkundige startte meteen met de reanimatie. Daarna werd de baby overgebracht naar de spoedafdeling van het Sint-Elisabethziekenhuis. FRANK EECKHOUT

Omdat de mama van Finn in het Sint-Elisabethziekenhuis werkt, neemt ze de acht maanden oude baby 's morgens mee naar kinderdagverblijf Piet Konijn. Dat is een zusteronderneming van het Sint-Elisabethziekenhuis en ligt er ook vlak naast. Voor papa's en mama's die in het ziekenhuis werken, is dit ideaal.



Donderdag, kort voor de middag, maakte het kinderdagverblijf de ergste nachtmerrie mee die een crèche zich kan inbeelden. Terwijl een medewerkster de kleine Finn soep aan het geven was, stopte het jongetje plots met ademen. Volgens één bron nadat het jongetje zich verslikt had in de soep, volgens het ziekenhuis nadat hij plots onwel was geworden.





45 minuten reanimeren "De pediatrisch verpleegkundige, die elke dag aanwezig is, startte meteen de reanimatie. Ondertussen werd ook de spoedafdeling van ons ziekenhuis op de hoogte gebracht en klaargemaakt om de reanimatie over te nemen. Met het kindje in de armen is een medewerkster dan naar de spoedafdeling gelopen. Onderweg bleef de verpleegkundige proberen om het kindje te reanimeren", vertelt personeelsdirecteur Vanessa De Mulder.



Toen de kleine Finn de spoedafdeling werd binnengebracht, zag zijn gezichtje grijs en grauw. Bijna 45 minuten probeerden artsen zijn jonge leventje te redden en de opluchting was groot toen Finn zijn hartje opnieuw zelfstandig begon te kloppen.



Omdat het UZ Gent een gespecialiseerde kinderafdeling heeft, werd beslist het jongetje naar daar over te brengen. In het UZ wordt hij nu nog drie dagen in een kunstmatige coma gehouden. Daarna gaan artsen proberen hem uit zijn slaap te laten ontwaken. Pas dan gaat duidelijk worden of de baby een blijvend hersenletsel zal overhouden.