"We gaan niet voor één fiets beelden opvragen"

"Wat heeft het voor zin om beveiligingscamera's te plaatsen als de politie niet aan de beelden geraakt?", vraagt Sharina De Blander uit Zottegem zich af. Haar fiets is gestolen uit de 'bewaakte' fietsenstalling aan het station. Haar hoop dat de camerabeelden de dader(s) ontmaskeren, kan ze opbergen: de NMBS geeft die beelden pas vrij als de politie persoonlijk naar Brussel rijdt om ze op te halen. RONNY DE COSTER, FRANK EECKHOUT

Beveiligingscamera's in de fietsenstalling, maar de beelden opvragen is voor de politie wel heel omslachtig. - Ronny De Coster "Rond 13 uur parkeerde ik mijn fiets in de fietsenstalling en toen ik hier rond 17 uur terugkwam, was hij verdwenen. Ik had hem nochtans met een stevig slot aan het rek vastgemaakt, maar het slot is weg. 485 euro heb ik voor die vouwfiets betaald. Ik had hem amper drie maanden", vertelt Sharina. Ze had nog gehoopt dat de camera's een spoor naar de dader zouden opleveren.



"Er hangen twee camera's. Die hebben de daders zeker gefilmd, maar mijn bezoek aan de politie kwam als een ijskoude douche. De agent bij wie ik aangifte deed en suggereerde om de camerabeelden te bekijken, zei me dat de politie zich daar niet mee kan bezighouden. 'Voor één fiets doen we dat niet', klonk het. Dat is wel heel straf. Waarom hangen die camera's daar? Om ons een vals gevoel van veiligheid te geven? Het is alvast een sterk signaal naar fietsendieven: ga maar jullie gang, want zelfs als je gefilmd wordt, doen wij niet de moeite om de beelden te bekijken", zucht Sharina.





Ingewikkelde procedure "Het is allemaal een beetje ingewikkelder dan het lijkt", reageert politiechef Jan De Sutter. "Wij kunnen die beelden wél bekijken, maar de NMBS legt ons daarvoor een hele procedure op. Als we beelden opvragen, moeten we vooreerst zeker zijn, dat de diefstal gepleegd is binnen het bereik van de camera. Tweede voorwaarde: we moeten ongeveer weten wanneer de feiten gebeurd zijn. Want je kan moeilijk de beelden van een hele week zitten bekijken", bedenkt De Sutter. Maar in dit geval zijn volgens het slachtoffer beide voorwaarden vervuld: de fiets stond dicht bij een camera en er moet maar vier uur beeld nagekeken worden.