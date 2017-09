Schepen uitgesloten op conclaaf wegens "te moeilijke mens"

Geen luxe

Burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) en het schepencollege gaan één keer per jaar samen met de secretaris en de ontvanger op conclaaf om na te denken over de prioriteiten voor het komend jaar en de invulling van het budget van de gemeente. De politici verbleven daarvoor anderhalve dag in een hotel in Nieuwpoort. "Een conclaaf is hier al jarenlang een traditie", reageert de burgemeester. "We kiezen voor een goedkope formule. Geen luxe. De rekening wordt inderdaad betaald door de gemeente. Zo'n conclaaf is keihard werken en het is trouwens fantastisch verlopen. Het was heel opbouwend. Schepen Michiel Descheemaeker heeft zaterdagmorgen van mij een e-mail gekregen met een uitnodiging om aanwezig te zijn. Maar het is zijn goed recht om niet te komen. Als hij wil averechts doen, dat hij maar doet."



Maar waarom mag Deschee-maeker dan als enige enkel en alleen aanwezig zijn als het over zijn bevoegdheden gaat? "Op de vergaderingen van de coalitie is hij vaak niet aanwezig", aldus burgemeester Sioen. "En als hij er is, dan zijn er met hem niets anders dan discussies. De rest van het schepencollege is een geoliede machine. Michiel werkt gewoon niet constructief mee. Precies omdat hij zo'n moeilijke mens is, zouden we op het conclaaf een tijdlang zonder hem vergaderen. Wat zijn bevoegdheden betreft, willen we hem niet uitsluiten. We doen ons ding en we zien wel verder na de gemeenteraadsverkiezingen."



Het incident is trouwens geen alleenstaand gegeven. Het is al maandenlang hommeles in het schepencollege nadat de drie schepenen van N-VA eind 2015 uit het kartel met Inspraak vlogen.