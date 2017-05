Bisdom weigert lunch in kerk

Streep door de rekening van de vzw Heksenstoet: de lunch voor 180 genodigden mag dan toch niet plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk in Beselare. Het bisdom Brugge weigert. "Nu moeten we een viptent huren, een extra kost van 8.000 euro", foetert Charles Bayart, voorzitter van de vzw Heksenstoet. ERIK DE BLOCK

Tijdens een infovergadering in GC De Leege Platse eind maart waren de organisatoren nog opgetogen. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Heksenstoet eind juli zou het middagmaal van de hoofdsponsors en andere genodigden, 180 in totaal, kunnen genuttigd worden in de Sint-Martinuskerk. "We zijn hiervoor al tien jaar vragende partij", zei Charles Bayart van vzw Heksenstoet toen in deze krant. "De toespraken zullen ook in de kerk plaatsvinden." Dat was evenwel zonder het bisdom Brugge gerekend. "Een grote maaltijd voor 180 genodigden in de Sint-Martinuskerk vinden we niet opportuun", zegt Inge Cordemans, woordvoerster van het bisdom. "Een concert of tentoonstelling zouden bijvoorbeeld wel in de kerk kunnen."





Geen carnaval Charles Bayart reageert verontwaardigd op het njet van het bisdom. "Het is niet zo dat we in de Sint-Martinuskerk carnaval zouden vieren", sneert Bayart. "We hadden al de mondelinge toezegging gekregen van de kerkfabriek, die volledig achter ons idee stond. De enige eis van de kerkfabriek was om in de kerk geen receptie te houden, maar die vindt sowieso plaats in GC De Leege Platse. Ach, er zijn hierover nog talrijke brieven naar het bisdom Brugge gestuurd en er is meermaals getelefoneerd. Burgemeester Dirk Sioen en gemeentesecretaris Francis Claeys hebben heel veel inspanningen gedaan, maar niks mocht baten. Het bisdom Brugge heeft vanuit zijn ivoren toren zijn veto gesteld. De gemeente investeert in de kerkgebouwen, het is de gemeenschap die hiervoor betaalt. Nu kon de Kerk voor die gemeenschap iets terugdoen. Niet dus."





Gemeente springt bij Niet alleen praktisch is de beslissing van het bisdom een domper voor de vzw Heksenstoet, ook financieel.



"We kunnen niet zomaar een feesttent voor een wijkkermis huren. Die viptent moet aangekleed worden en dat kost een pak. Gelukkig zal de gemeente Zonnebeke de helft betalen, maar we rekenen op een extra kost van 8.000 euro. Daarbij komt ook nog dat we tafels en stoelen moeten huren, want we hadden normaal gezien van de kerkfabriek de kerkstoelen mogen gebruiken", zegt Charles Bayart.