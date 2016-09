Stroompanne? Dan maar shoppen met zaklamp

Een groot deel van West-Limburg heeft gisteren uren zonder stroom gezeten. Oorzaak was een afgeknakte hoogspanningskabel in Zolder. Een bouwkraan had bij het plaatsen van een dak de kabel geraakt. Die kwam op een garage terecht en veroorzaakte een brand. Twee arbeiders liepen lichte verwondingen op. Bij supermarkt Okay in Lummen kregen de klanten een zaklamp mee.

Wie 'good old' cash geld bij heeft, kan aan de kassa de boodschappen betalen. - Mine Dalemans

De bewoners en bedrijven van Heusden-Zolder, Lummen en Houthalen-Helchteren vielen rond 11 uur plots zonder elektriciteit. Op het Schuttershof in Zolder waren arbeiders bezig met het plaatsen van een dak voor een veranda toen de bouwkraan plots de hoogspanningskabel raakte. De kabel waarop 70.000 volt stond, kwam los en viel op een garage, in enkele tuinen en op straat.



"De losgekomen kabel veroorzaakte een kleine brand aan de elektriciteitskast", zegt brandweerofficier Wouter Vliegen. "Het vuur was snel gedoofd, maar er was wel veel rookschade en de elektriciteit werkt er niet meer door de plotse stroompiek. Het huis is daarom tijdelijk onbewoonbaar. Voor de bewoners wordt opvang gezorgd."



Omdat er nog een acuut gevaar voor elektrocutie was, moesten enkele woningen ontruimd worden.



Sommige bedrijven moesten hun personeel noodgedwongen naar huis sturen. Supermarkt Okay in Lummen bleef open, maar omdat er geen licht in de winkel was, kregen de klanten een zaklamp om te winkelen en werden de aankopen met pen en papier genoteerd in plaats van ingescand. Betalen kon, maar dan wel met cash geld - en liefst gepast. Ook enkele verkeerslichten werkten niet meer. Onder meer op de kruispunten van de Grote Baan in Houthalen-Helchteren was het oppassen geblazen.



Rond 16.30 uur had iedereen opnieuw stroom. (JDSL)