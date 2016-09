"Op altaar, stoelen, vloer: overal liggen dode vliegen"

Zelfs het spreekgestoelte en het zijaltaar liggen bezaaid met dode vliegen. - JSA

De deuren van het dorpskerkje van Ronsele blijven op slot. Voor het eerst sinds de opening in 1665 is het onmogelijk om er de zaterdagavondmis, begrafenissen of huwelijken te laten doorgaan.



"We mogen stofzuigen en poetsen zo veel we willen: de volgende dag ligt het hier weer vol dode vliegen", zegt voorzitter Antoine Vande Walle van de kerkraad. "Enkele weken geleden merkten we plaag voor het eerst op, maar nu is het echt dramatisch: de vloer, de stoelen, het altaar,... echt alles ligt bezaaid. Blijkbaar zitten er een paar nesten in de spleetjes aan de kleine ramen boven in de kerk . De vrouwtjes overwinteren daar. De mannetjes bevruchten de vrouwtjes, sterven daarna en vallen massaal naar beneden. We kunnen de tel niet bijhouden, maar het moeten er duizenden zijn. Blijkbaar komen vliegen ook altijd terug naar de plaats waar ze verwekt zijn. Met andere woorden: het wordt hier met de dag erger."