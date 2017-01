Meerderheid schiet in eigen voet met gemeenteraad op onmogelijk uur

Een extra gemeenteraad op dinsdagmiddag één uur, dat was de tactiek van burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) om het budget voor 2017 en de benoeming van OCMW- en gemeentesecretaris Guy Verbuyst er eindelijk door te krijgen. Bruggeman liet niets aan het toeval over en had zelfs een akkoord met coalitiepartner N-VA nadat die eerder moeilijk deed in beide dossiers.

Geen vrijaf

Bovendien rekende de burgemeester er op dat de oppositie op dat uur onmogelijk voltallig kon zijn. Maar zowel PVDA+ als sp.a kwamen op volle oorlogssterkte opdagen. Dat uitgerekend meerderheidsraadslid Johan De Jonghe (CD&V-Vrij Zelzate) geen vrijaf kreeg op het werk, zorgde ervoor dat meerderheid en oppositie met even veel raadsleden waren. Conclusie: geen goedgekeurde begroting. De meerderheid besloot voor de geheime zitting massaal de zitting te verlaten. Het belette de oppositie evenwel niet de benoeming van de secretaris niet goed te keuren.



Burgemeester Frank Bruggeman spreekt van een slechte zaak. "Ik geef toe dat ik een ander scenario voor ogen had. Door het niet benoemen van de secretaris legt onze gemeente een arrest van de Raad van State naast zich." Schepen Martin Acke (N-VA): "Het is een kwestie van tijd vooraleer we een akkoord hebben over het nieuwe budget. Doordat de secretaris niet benoemd raakte, riskeren we opnieuw een gerechtelijke procedure en daar is niemand bij gebaat".



"De Zelzatenaar verwacht een andere beleid van zijn bestuurders", gaf sp.a-kopman Brent Meuleman (sp.a) de meerderheid een veeg uit de pan. "Ze moeten niet verwachten dat wij hen nu een blanco cheque gaan uitkeren door een begroting goed te keuren op basis van een flauwe belofte."



Eén positieve noot: kemphanen Bruggeman en Acke kunnen weer door één deur. Of secretaris Guy Verbuyst ooit benoemd geraakt, is een andere zaak. Hij was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (KVZ)