In Kroatië verloren trouwring na 2 maanden teruggevonden

Twee maanden geleden verloor Lynsey De Brabander haar trouwring tijdens een spelletje volleybal op een camping in Kroatië. "Ik merkte het eigenlijk pas nadat we een hele dag gevolleybald hadden", zegt Lynsey. "Ik wist zeker dat ik hem in die zandbak verloren was. Alles hebben we geprobeerd om de ring te vinden. Op handen en voeten zoeken, met een tennisracket door het zand, een hark,... De ring bleek onvindbaar. Omdat we maar op doorreis waren, en we de dag nadien moesten vertrekken, heb ik het er maar bij gelaten. Al was ik er wel steeds van overtuigd dat de ring ooit zou opduiken. Zo'n zandbak is niet oneindig groot. Daarom had ik het ook laten weten aan de receptie van de camping."



Tevergeefs dacht Lynsey. Tot ze afgelopen weekend via Facebook gecontacteerd werd door een Nederlander die haar ring had gevonden met een metaaldetector. "Een zekere Willem had ons opgespoord op Facebook dankzij de namen binnen in de ring. Toen hij op mijn Facebookpagina een berichtje zag over mijn verloren ring knoopte hij de eindjes aan elkaar. Ongelofelijk eigenlijk hoe krachtig zo'n medium is. Ik ben de man ontzettend dankbaar. Ik heb die ring al zeven jaar dag en nacht aan. Ik sta er dan ook op hem persoonlijk te gaan afhalen bij Willem en Petra in Alkmaar. De eerlijke vinders trakteren is het minste wat we kunnen doen." (KVZ)