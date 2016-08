De grafsteen die Eddy Wally zelf gekozen heeft

Niet dat het de allures heeft van het graf van Jim Morrison op het Parijse kerkhof Père-Lachaise, maar het graf van Eddy Wally in Zelzate zal ongetwijfeld uitgroeien tot een bedevaartsoord van showbizzminnend Vlaanderen. Toch als het aan dochter Marina Wally ligt. Sinds gisteren prijkt op het graf van haar ouders eindelijk ook een grafsteen. "Zes maanden heb ik er moeten op wachten, maar het mag gezien worden", zegt een trotse Marina. Opvallend sober wel voor een man die bekend stond als de Vlaamse Liberace. De foto van Mariëtje is zelfs groter dan die van The Voice himself. "Pa heeft alles zelf gekozen. Het kleur marmer, de gouden ster met de initialen van mama en hemzelf, de foto's,...."



Toch is het grafmonument nog niet af. "Naar papa's wens komt er ook nog een zwarte 'sjakosj' en een portemonnee op het graf. Als verwijzing naar zijn marktkramersverleden. Maar daar moeten we nog even op wachten."



De fans weten alvast wat gedaan. Na een bezoekje aan het Eddy Wallymuseum kunnen ze nu ook echt hulde komen brengen aan 'The Voice. (KVZ)