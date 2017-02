"Echt, ik werk aan die duetplaat met papa"

Marina Wally bij het graf van haar ouders: "Ik mis ze nog elke dag". - Kristof Vereecke

"Ik ben boos en verdrietig tegelijkertijd", zegt Marina Wally. "Verdrietig omdat ik ma en pa nog alle dagen mis. Die twee waren mijn alles. Ik begrijp niet dat er 'boekskes' durven schrijven dat ik de muzikale erfenis van papa aan het vergooien ben. Elk optreden dat ik doe, draag ik aan hem op. Hij is en blijft mijn grote voorbeeld. Het was ook papa die zei dat ik de Wally-erfenis levend moest houden. Iets waar ik elke dag keihard mee bezig ben."



Het moet gezegd dat Marina Wally het afgelopen jaar niet stil heeft gezeten. Ze won 'Komen Eten', nam een succesvolle soloplaat op en startte zelfs een nieuwe carrière als marktkraamster. "Precies zoals pa het zou gewild hebben." Maar de wereld verwacht meer. Na de begrafenis, waarbij honderden mensen afscheid kwamen nemen van het fenomeen Eddy Wally, liet manager Hugo Colpaert verstaan dat er werk zou gemaakt worden van een duetplaat waar zelfs nieuwe nummers van Eddy op zouden staan. "Echt, we zijn daar mee bezig. Maar zo makkelijk is het allemaal niet. Als het van mij zou afhangen, lag de plaat morgen in de winkels. Maar er zijn meerdere partijen in dit verhaal. Wij, platenfirma Telstar,... maar meer kan en wil ik daar echt niet over vertellen."



Van één zaak is ze zeker, Vlaanderen is Eddy Wally helemaal niet vergeten. "Het Eddy Wally Museum lokte dit jaar meer dan 1.000 bezoekers. Da's een mooi cijfer voor een klein museum. Daarnaast sta ik elke week op het podium met nummers van mijn pa. Elk optreden is één groot eerbetoon. Geloof me, nummers als 'Chèrie', 'Valencia' en 'Als Marktkramer ben ik geboren' zetten het kot nog steeds in vuur en vlam." Morgen zondag, een dag voor de sterfdag van Eddy Wally, treedt Marina op in café Ambiance, vlak naast de kerk op de Grote Markt in Zelzate. De plek waar bekend en minder bekend Vlaanderen afscheid nam van hun volksheld. "Het zal emotioneel zijn, maar papa zou het zo gewild hebben."