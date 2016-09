Sterretjesboom

Toen de kist van de jonge vader de kerk binnengedragen werd, was het even slikken voor de aanwezigen. Vooraan in de kerk stond een witte ballon en boom met sterretjes. Die werd door de klas van de jongste zoon Senne (5) gemaakt. Een symbolische daad om aan te tonen dat zijn papa voor altijd een ster zal zijn.



De veertiger die werkte als administratief bediende bij Eandis in Sint-Niklaas had een druk sociaal leven. Hij was voorzitter van minivoetbalclub 't Clubken, die hij zelf oprichtte. Maar hij genoot er evengoed van om met zijn mountainbike te gaan rijden in het weekend of om een pintje te pakken met enkele vrienden. Allemaal kwamen ze afscheid nemen van hun goede vriend. "Jan had nog zoveel plannen in zijn hoofd en wou nog zoveel doen samen met zijn vrienden. Dat werd allemaal weggerukt en dat maakt het voor iedereen bijzonder lastig", was te horen in de kerk.



Zijn vrouw Kelly en de drie kinderen waren zelf te emotioneel om zelf een tekst voor te lezen, maar hadden enkele aangrijpende woorden neergeschreven. Die lieten ze voorlezen door vrienden en familie. "Toen je die donderdag vertrok, zei ik tegen jou: 'Kus, love you en slaapwel. Die slaapwel was uit gewoonte, omdat ik normaal altijd voor jou naar het werk vertrek. Dat dit uiteindelijk het laatste zou zijn dat ik tegen jou zou zeggen, had ik nooit kunnen en willen denken. Nu is het een slaapwel voor eeuwig geworden", zegt zijn vrouw Kelly. Ze sloot haar brief met de volgende woorden af: "Slaapwel, ik hou van jou, voor altijd, hartje."



Na de dienst werd de kist van Jan naar buiten gedragen gevolgd door zijn familie, kinderen en vele vrienden. Hij werd begraven op het kerkhof van Zele.