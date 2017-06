'Uw bestelling is verzonden'... na 3 jaar

De mail die Conny donderdag onverwacht kreeg. - BHT

Echt goed nieuws is dat eigenlijk niet: de New Balance-schoenen in maat 41,5 waren toen bestemd voor haar zoon Robbie, op dat moment 14 jaar. "Nu is hij drie jaar ouder en heeft hij schoenmaat 45", zegt Conny. "Het heeft dus geen zin meer dat ik die schoenen hou, want ze komen niet meer van pas."



De cafébazin viel uit de lucht toen ze de mail las. Haar bestelling op 1 mei 2014 op de Britse website iOffer.com was nooit tot bij haar geraakt. "Ik heb destijds de schoenen gewoon betaald en heb de firma meermaals gecontacteerd met de vraag waar de bestelling bleef. Maar telkens kreeg ik geen antwoord. Ik had er niet meer op gerekend dat ze alsnog richting Loppem zouden komen, tot ik donderdag het bewuste bericht kreeg."



Daarin staat dat Conny de schoenen tussen 21 en 26 juni thuis mag verwachten. "Eerst zien en daarna geloven", lacht ze. "De schoenen terugsturen, is voor mij geen optie. Ik heb geen zin in weer zo'n soap. Ik zal de schoenen gewoon op het internet proberen te verkopen. Dan is er toch nog iémand gelukkig mee." (BHT)