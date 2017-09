Schepen identificeert zelf sluikstorters

Milieuschepen Erik Rennen is de sluik-storters in zijn gemeente meer dan beu. Daarom gaat hij voortaan zelf afvalzakken doorzoeken in de hoop adresgegevens van de daders te kunnen vinden. Deze week had hij meteen beet, want bij een zoveelste sluikstort in Sint-Stevens-Woluwe trof hij adresgegevens aan. De daders mogen zich aan een GAS-boete en een gepeperde rekening van de opruimwerken verwachten.

Al jaren wordt de gemeente Zaventem geteisterd door sluikstorters. Deze vakantie alleen al werden vier grote sluikstorten ontdekt. Deze week was het opnieuw prijs, want enkele onverlaten dropten een achttal afvalzakken en een enorme berg isolatiemateriaal in een wandelweg langs de Waaienberg in Sint-Stevens-Woluwe. "Hoe de daders op die locatie geraakt zijn, is me een raadsel", zegt een kwade milieuschepen Erik Rennen (N-VA). "Maar het toont aan dat sluikstorters op zoek gaan naar de meest afgelegen plekjes om hun ding te doen."



Voor de schepen is de maat echter vol. Daarom trok hij zelf een paar stevige handschoenen aan om samen met zijn milieuambtenaar de zakken van het nieuwe sluikstort in Sint-Stevens-Woluwe te doorzoeken in de hoop adresgegevens van de daders te vinden. "En met succes. In de zakken vonden we papieren waarop adresgegevens stonden. De sluikstorters mogen zich aan een GAS-boete verwachten. Daarnaast proberen we de kosten van de opruiming, die door arbeiders van de gemeente gebeurt, op de sluikstorters te verhalen. Het moet eindelijk stoppen, want elke week moet de Technische Dienst wel ergens een afvalberg opruimen. Maar zij komen handen te kort om in de afvalzakken op zoek te gaan naar gegevens van de daders, dus schiet ik vanaf nu zelf in actie."