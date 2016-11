Geen garage of oprit? 10.000 euro boete!

Bijna zeven jaar geleden voerde het toenmalige schepencollege van Zaventem een parkeerreglement in. Reden daarvoor was het probleem van langparkeerders, voornamelijk reizigers van de luchthaven die hun wagen dagenlang in straten in het centrum lieten staan om zo de dure parkings op Brussels Airport te vermijden. Sindsdien mogen wagens in verschillende straten slechts twee uur en in andere slechts elf uur geparkeerd staan.

Parkeerdruk

Ondanks het bestaande reglement is de parkeerdruk in Zaventem en haar drie deelgemeenten nog steeds bijzonder groot. "Daarom hebben we nu beslist om een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op parkeervoorzieningen in te voeren", zegt burgemeester Holemans. "Concreet zal iedereen die een bouwvergunning voor een nieuwe woning of nieuw appartementsgebouw aanvraagt zelf voor parkeergelegenheid op zijn eigen terrein moeten zorgen. Hetzelfde geldt voor de afbraak van een bestaande woning en de opbouw van een nieuw huis."



Wie het reglement niet volgt, moet een 'boete' betalen van 10.000 euro. "Inwoners die geen garage of oprit voorzien aan hun woning, nemen dagelijks het openbaar domein in en moeten daar voortaan dus ook voor betalen", verduidelijkt burgemeester Holemans nog. "Voor alle duidelijkheid: voor wie al jaren in Zaventem woont en geen garage of oprit heeft, verandert er niets. Alleen bij nieuwe projecten geldt het nieuwe reglement."



Met het geld dat de gemeente binnenhaalt door de boetes, wil men nieuwe parkeerterreinen aanleggen. "We zijn momenteel al op zoek naar locaties in Zaventem en Sterrebeek. Nossegem en Sint-Stevens-Woluwe volgen later", besluit de burgemeester. (RDK)