"Stop met lasers op cockpit te richten!"

De politie en de gemeentelijke dienst Integrale Veiligheid zijn op zoek naar onverlaten die donderdagavond laserpennen op landende vliegtuigen gericht hebben. "Dat is niet alleen hinderlijk, maar ook gewoon levensgevaarlijk", klinkt het. Verdachten werden er voorlopig nog niet opgepakt. ROBBY DIERICKX

De dienst Integrale Veiligheid van Zaventem kreeg donderdag omstreeks 22 uur verschillende meldingen van landende vliegtuigen die laserstralen op zich gericht kregen. Meteen werd via de buurtinformatienetwerken de vraag verspreid om elke verdachte handeling meteen te melden. "Laserpennen op landende vliegtuigen richten, is levensgevaarlijk - en strafbaar", zegt Nils Meert van de dienst Integrale Veiligheid. "Bij de landing hebben de piloten hun opperste concentratie nodig, en eigenlijk hoef ik niet te vertellen dat laserstralen in de cockpit dan allesbehalve welkom zijn. Bovendien kunnen die stralen ook schadelijk zijn voor de ogen."



Omdat de oproep via de buurtinformatienetwerken donderdagavond niets opleverde, plaatste de dienst Integrale Veiligheid gisteren ook een bericht op Facebook.





Buurt rond kerkhof "Iedereen die iets gezien heeft, kan contact met ons opnemen", vervolgt Nils Meert. "De oorsprong van de laserstralen valt moeilijk te traceren, maar we vermoeden dat ze afkomstig waren uit de buurt van het kerkhof in Zaventem. Via onze oproep hopen we een meer precieze locatie te achterhalen, en de dader(s) zo alsnog te kunnen strikken. Dit soort incidenten gebeurt af en toe, maar we willen duidelijk maken dat dit absoluut niet getolereerd wordt."