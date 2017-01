"Hopelijk krijgen we concertticketje"

De fans van Get Ready! kijken reikhalzend uit naar de comeback van de boysband uit de jaren negentig, maar ook de leerlingen van het vierde leerjaar van de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe staan te popelen om de band aan het werk te zien. Zopas hebben ze immers ontdekt dat hun leraar Koen Bruggemans één van de vier leden is. "Hopelijk draagt hij nu wel mooie kleren als hij op het podium staat", aldus de leerlingen. ROBBY DIERICKX

Jade, Ode en Ryme zijn grote fan van meester Koen. - Lukas Pas op 30 april staat het reünieconcert op de agenda in Ninove, maar komende zaterdag treedt Get Ready! al een eerste keer op in haar originele bezetting in de Vooruit in Gent voor Sparkle, een jaarlijks evenement voor de Vlaamse LGBT-community. Voor Bertemnaar Koen Bruggeman (41) zijn het bijzonder drukke weken. Hij combineert het studio- en repeteerwerk met zijn job als leerkracht in het vierde leerjaar in de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe. "Nadat Get Ready! rond de eeuwwisseling op een lager pitje kwam te staan, begon ik als leerkracht in een school in Leefdaal", vertelt meester Koen. "Dat heb ik negen jaar gedaan, waarna ik in Haren bij Espero aan de slag ging. In dat therapeutisch centrum hielp ik gezinnen en jongeren waarbij het samenleven thuis wat moeilijker was. Nadien was ik een jaar vertegenwoordiger, maar ik miste mijn job als leerkracht. Vorig schooljaar kon ik halftijds voor een klas in Linden staan. In juni kreeg ik plots de kans om de vluchtelingenkinderen in de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe onder mijn vleugels te nemen en begin dit schooljaar kreeg ik het vierde leerjaar toegewezen. Het voelde als thuiskomen."





"Binnen de schoolmuren blijf ik gewoon meester Koen", aldus het Get Ready!-bandlid. - Lukas Thuiskomen Met de comeback van Get Ready! in haar originele bezetting, komt de 41-jarige Bertemnaar naar eigen zeggen een tweede keer thuis. "Het succesverhaal van de jaren 90 gaat verder", klinkt hij opgetogen. "Al besef ik wel dat het allemaal heel zwaar gaat worden. Voor het eerst sta ik in een vierde leerjaar, waardoor ik al mijn lessen opnieuw moet voorbereiden. In het begin van het schooljaar ging een groot deel van mijn weekend naar het schoolwerk, maar nu komt er ook veel repetitie- en studiowerk bij. Ik slaap amper 5 uur per nacht, maar ik heb zo veel energie dat ik het allemaal kan bolwerken. En het is de bedoeling dat ik dit zo blijf combineren, want ook volgend schooljaar hoop ik hier nog voor de klas te mogen staan."