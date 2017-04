Vandaal legt darm van waterpomp tegen voordeur. De gevolgen zijn niet min

Naast de deur van Mimi en René van Nispen in de Rerum Novarumlaan (Gooreind) ligt een bouwwerf. Een pompinstallatie zuigt daar al enkele weken grondwater op en stuwt dat via een meterslange darm naar het rioolputje aan de straatkant. Juan: "Zaterdagnacht werd mijn moeder rond 3.30 uur wakker van lawaai aan de voordeur. Alsof er iemand klopte. Toen zij in de gang kwam, stond die al onder water. Het geklop dat zij hoorde, was het opgepompte water dat elke keer tegen de deur klotste. Iemand had de darm uit het rioolputje getrokken en tegen onze voordeur gelegd."

Aanzienlijke waterschade

Die darm moet er al enkele uren gelegen hebben want de waterschade was aanzienlijk. Het water was doorgesijpeld tot in de kelder.



Juan: "Mijn moeder durfde eerst niet in die kelder omdat ook de elektriciteitskast kletsnat was. De brandweer heeft dan een controle uitgevoerd om zeker te zijn dat alles veilig was. Wij hebben ook de politie gebeld om een proces-verbaal tegen onbekenden op te stellen."



De familie van Nispen wist meteen wat gedaan op paaszondag. Het grootste deel van de dag bracht zij door met dweil en emmer om het water op te nemen en voorraadkasten leeg te laden. De tapijttegels en het linoleum in de gang zijn naar de vaantjes. Ook de houten voorraadkasten worden best vervangen. Het 'grapje' kan de familie een aardige duit kosten.



Afgelopen weekend was in de buurt wel een voetbaltornooi dat uitliep tot in de late uren. Of de vandaal daar moet gezocht worden, blijft nog maar de vraag. (PLA)