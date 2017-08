Homejacking gepleegd om schuld bij maffia af te lossen

Drie mannen uit Antwerpen hebben begin juni een brutale homejacking gepleegd in Rijkevorsel. Hun motief, zo blijkt nu: geld bij elkaar krijgen om de drugsmaffia terug te betalen. Hoofdbeklaagde Yannick C. (30) had immers 1 miljoen euro in bewaring gekregen, maar daar bleef al snel geen cent meer van over. "Hij zag geen andere uitweg om aan een vergelding te ontkomen", zegt advocaat Peter Janssens. JEF VAN NOOTEN

De 53-jarige Chris Peeters uit de Asterweg in Rijkevorsel was begin juni in de zetel in slaap gevallen toen hij rond 5.45 uur plots bruut wakker werd gemaakt door drie mannen in zijn woonkamer. De overvallers waren gewapend met een (alarm)pistool en een mes. Ze sloegen hun slachtoffer en bonden hem nadien vast op een stoel. Eén van hen hield hem onder schot terwijl zijn twee kompanen de woning doorzochten en uiteindelijk 6.000 euro en juwelen uit de kluis stalen. Ze gingen er ook vandoor met de nieuwe BMW 5GT van het slachtoffer. Met Yannick C. (30), Joey V.M. (25) en Muhammed C. (23) - allemaal uit Antwerpen - stonden gisteren de drie betrokkenen terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Ze liepen tegen de lamp omdat de auto van C. door verschillende ANPR-camera's telkens vlak voor de gestolen BMW werd geregistreerd. Ook Glenn V.D.M. (26) moest voor de rechter komen. Hij was niet aanwezig bij de homejacking maar verstopte de buit bij z'n thuis.





Frank De Tank Tijdens de rechtszaak is gebleken dat het motief voor de homejacking een oorsprong kent in het Antwerpse drugsmilieu rond Frank V., alias 'Frank De Tank'. "Yannick is in het Antwerpse nachtleven mensen tegengekomen met veel geld. Hij heeft zich door één van hen, een verdachte in een groot drugsdossier, laten overhalen om 1 miljoen euro cash geld bij te houden. Hij heeft dat geld in zijn kelder verstopt", zegt advocaat Peter Janssens.





Porsche gekocht Maar lang bleef het geld niet in de kelder van Yannick C. liggen. Hij raakte zelf verblind door het geld en kocht er een Porsche mee. Een ander bedrag schonk hij naar eigen zeggen aan een vriend om er een bedrijf mee op te richten. "En nog eens 300.000 euro is volgens Yannick uit zijn kelder gestolen door de dochter van Chris Peeters", vertelt Peter Janssens. Een bewering die door de dochter ontkend wordt, en waar voorts geen enkel bewijs van is. "Hij had dus geen geld meer om terug te betalen aan de mensen uit het drugsmilieu. Hij vreesde voor zijn leven. Want die gangsters sturen geen deurwaarder om hun geld te recupereren. Zij schieten gewoon een kogel door je hoofd."



Yannick vluchtte naar Marokko waar hij een tijdje ondergedoken leefde. Hij besefte dat dit geen langetermijnoplossing was en keerde terug naar België. "Die homejacking was geen weloverwogen plan waarmee hij wekenlang heeft rondgelopen. Alles is halsoverkop gebeurd. Omdat hij een deadline had om het miljoen euro terug te betalen", aldus de advocaat van Yannick C. "Hij wilde gewoon de 300.000 euro terughalen die volgens hem gestolen was door de dochter van het slachtoffer. Het was nooit zijn bedoeling geweest dat ze op deze manier tewerk zouden gaan." Yannick C. zelf verwoordde het als volgt tegen de rechter: "Wat me bezield heeft? Ik had iets te veel gedronken en gesnoven toen ik besliste naar Rijkevorsel te rijden."