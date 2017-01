Opgepast: dit is geen vuilnisbak

De politie Vlaamse Ardennen en politie Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm hebben de digitale flitser al sinds oktober. Aanvankelijk kende de politie problemen, omdat flitsen in het donker niet bleek te lukken. "Dat lag niet aan het toestel: onze mensen hebben er moeten leren mee werken", zegt Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen. De superflitser, die tegelijk zes rijstroken kan controlen en die 'kijkt' in twee richtingen, heeft intussen al flink zijn werk gedaan, zo blijkt. "In ruim een maand tijd hebben we 16.896 auto's gecontroleerd. Daarvan reden er 2.293 te snel. Dat is 14,27 %. Toen we de controles deden met de flitswagen, hadden we 12 % overtreders", vergelijkt Duhamel. Nu de superflitser in een vuilnisbak verstopt zit, valt te verwachten dat de pakkans nog groter wordt. "Daarover hebben we nog geen cijfers, omdat we die nieuwe container nog maar een paar dagen gebruiken. Maar hij valt inderdaad minder op. Bestuurders moeten weten dat ze niet meer moeten uitkijken naar onze flitsauto, want die gebruiken we niet meer. De enige manier om aan snelheidsboetes te ontsnappen, is je snelheidsmeter in de gaten houden. We flitsen immers voor de verkeersveiligheid", besluit Duhamel. (DCRB)