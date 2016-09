Ook Willy wil weer bloembakken

Willy Naessens is bereid de bloembakken in 'zijn' Elsegem terug te plaatsen op voorwaarde dat er nieuwe vrijwilligers worden gevonden om de bloemen te verzorgen. Dat vertelde hij afgelopen weekend tijdens een onderhoud met de burgemeester na de hetze die was ontstaan. "Ik snap dat sommige inwoners in hun 'gat gepikt waren'", verontschuldigde hij zich nog.

Dat Willy Naessens startte met het weghalen van de 190 bloembakken in Elsegem - die hij jaren geleden liet plaatsen uit dankbaarheid voor zijn bekroning tot ereburger - veroorzaakte heel wat commotie in het dorp. Vooral de reden waarom, kwam hard aan bij zowel de inwoners als het gemeentebestuur. Naessens liet namelijk optekenen dat er van beide partijen te weinig respect was voor vrijwilligers Albert D' Hondt (69) en Aimé Lagrange (70) die er jaar na jaar de bloemen verzorgen. "Ik kon het niet langer aanzien. Vandaar dat ik heb bevolen alle bloembakken weg te halen", vertelde hij in deze krant. Zowel de inwoners als het gemeentebestuur wisten niet wat ze hoorden en gingen in het verweer. Vooral burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld), die zelf ook in Elsegem woont, pikte de uitspraken niet.



Zo kwam het dat Naessens en de burgemeester zaterdagmorgen samen kwamen om de situatie te bespreken. "Ik zou gewoon willen dat deze mensen eens in de bloemetjes gezet worden", maakte Naessens duidelijk. De burgemeester liet hierop weten dat dit wel degelijk al gebeurde. "Misschien niet met een ontvangst in het gemeentehuis, maar wel vanuit het feestcomité waarvan ik zelf voorzitter ben. Zo werden ze tijdens de sinksenkermis al verschillende keren op het podium geroepen en overladen met applaus. De inwoners van Elsegem zijn bijzonder erkentelijk voor de bloemenpracht die je hen al vele jaren schenkt", maakte hij Naessens duidelijk. "Er zijn er zelfs heel wat die de bloemen voor hun deur zelf mee verzorgen door bijvoorbeeld het onkruid te verwijderen. Dat ze dan moeten lezen dat ze geen respect hebben, komt hard aan."