"Twee inwoners weigeren woning te verlaten"

Twee inwoners weigeren vooralsnog hun woning te verlaten tijdens de airshow die Willy Naessens op zaterdag 16 september in Elsegem plant. Daardoor is het nog altijd niet zeker of het evenement zal kunnen doorgaan. "Een vervelende zaak, maar we hebben andere randanimatie genoeg", relativeert Naessens. THOMAS VANDEWALLE

Organisator Willy Naessens. - Ronny De Coster Het BK Mennen op en rond de stoeterij van Willy Naessens in Elsegem lokte vorig jaar ruim 10.000 bezoekers, vooral dankzij de vele randanimatie. Dit jaar wil men op hetzelfde elan verdergaan en werd als publiekstrekker op zaterdag gekozen voor een airshow, wat uniek in de streek is. De vliegmanoeuvres zullen in een afgebakende zone van zowat één kilometer op 500 meter, de zogenaamde flightbox, uitgevoerd worden. In deze zone moeten tijdens de show achttien woningen geëvacueerd worden en in dat gebied wordt tegelijkertijd alle grondverkeer verboden.





Twee mensen "De gemeente en de provincie werken goed mee, maar er zijn nog altijd twee mensen die protesteren", vertelt Naessens. "Een van hen is een vrouw van 92 jaar oud. We hadden voorgesteld dat ze in het rusthuis rustig zou genieten van een koffietje en een stukje taart, maar ze is bang dat ze daar zal moeten blijven."



Ook de neef van de dame in kwestie, die er pal naast woont, weigert voorlopig zijn woning te verlaten.



"Omdat er te veel onduidelijkheid is", vertelt de landbouwer. "Ik wil garanties op papier. Men gaat hier allerlei kegels plaatsen op mijn veld, waar aardappelen en boontjes staan. Bij schade wil ik vergoed worden. Trouwens: een airshow past hier niet. Dat ze zoiets elders organiseren, maar niet hier achter onze deur."