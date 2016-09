"Geen respect, geen bloemen"

Elisabeth Vercammen betreurt de beslissing van Willy Naesens. 'Ons bezoek is verrast over hoe fleurig het hier wel is', zegt ze. - Ronny De Coster

Toen Willy Naessens in 2004 tot ereburger van Wortegem-Petegem werd gekroond, beloofde hij om van deelgemeente Elsegem een bloemendorp te maken. "Ik was zo vereerd dat ik iets wou terug doen voor de gemeente", zegt hij. Niet veel later verrezen er in het dorp, waar de hoofdzetel van zijn bedrijf is gevestigd, een hele resem bloembakken. "135 om precies te zijn." Aan de verlichtingspalen werden nog eens 55 andere bakken gehangen. Daarin worden elk jaar zo'n 1.500 bloemen geplant. De industrieel telde hier telkens zo'n 4.000 euro voor neer. Twaalf jaar later worden de bakken weggehaald. "Ik had te veel medelijden met de vrijwilligers die niet het respect krijgen dat ze verdienen. Niet van de inwoners, noch van het gemeentebestuur. Omdat ik het niet langer kon aanzien, heb ik maar beslist om alles te laten weghalen."



Voor vrijwilligers Albert D' Hondt (69) en Aimé Lagrange (70) zijn het emotionele dagen. "Twaalf jaar lang hebben we ons dorp opgefleurd", vertellen de heren. "Elk voorjaar moesten de bloemen worden aangeplant, maar het meeste werk was het onderhoud. Tot drie keer per week gaven we de bloemen water. Tijdens hete zomerdagen soms op tot 2 keer per dag. Geen sinecure, als je weet dat een waterronde zo'n 3 uren duurt. Sommige inwoners zwaaiden wel eens of deden een babbeltje, maar de laatste jaren werden we meer en meer met ondankbare mensen geconfronteerd. Ook vanuit het gemeentebestuur hadden we wel wat meer dankbaarheid verwacht", bedenkt Aimé. "Vast staat dat Elsegem veel zal veranderen. Het zal een grijs dorp worden."



"Het is vooral jammer", zegt Elisabeth Vercammen, die op het Elsegemplein woont. "De bloemen maakten het dorp net charmant. Ons bezoek is telkens verrast over hoe fleurig het hier wel is." Toch waren niet alle inwoners enthousiast. "De vrijwilligers kwamen de bloemen soms 's morgens vroeg water geven en haalden zo sommige bewoners uit hun slaap, wat tot ergernis leidde", weet ze. "Zelf heb ik er in elk geval nooit last van gehad. Toch vind ik het bewonderenswaardig dat deze vrijwilligers dit zo lang hebben gedaan."



Dat vindt ook burgemeester Luc Vander Meeren (Open VLD). "Het moet een zeer belastende taak zijn geweest. Ik ben bijzonder dankbaar dat ze dit zovele jaren hebben gedaan. Wel ben ik verrast dat men ons een gebrek aan respect verwijt. Met het feestcomité van Elsegem hebben we Albert en Aimé meerdere keren bedankt. Maar we respecteren de beslissing van Willy Naessens, die ik uiteraard wil bedanken."